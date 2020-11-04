ОФИЦИАЛЬНО. Десна примет Минай в Киеве

Черниговская «Десна» седьмого ноября примет закарпатский «Минай» в Киеве. Сообщается, что встреча девятого тура УПЛ состоится на «Оболонь-Арене».
Отметим, что данный матч перенесен из Чернигова из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Встреча «Десна» - «Минай» начнется в 19.30. Арбитр матча – Роман Блавацкий.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.