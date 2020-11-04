ОФИЦИАЛЬНО. Десна примет Минай в Киеве

Команды сыграют матч девятого тура УПЛ на «Оболонь-Арене»

  • 04.11.2020 12:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Десна примет Минай в Киеве
© my-obolon.kiev.ua

Черниговская «Десна» седьмого ноября примет закарпатский «Минай» в Киеве. Сообщается, что встреча девятого тура УПЛ состоится на «Оболонь-Арене».

Отметим, что данный матч перенесен из Чернигова из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Встреча «Десна» - «Минай» начнется в 19.30. Арбитр матча – Роман Блавацкий.

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Источник — ФК Десна

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