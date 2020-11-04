ТУХЕЛЬ: «Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с Лейпцигом»

Наставник ПСЖ – о предстоящем матче с немецким клубом

  • 04.11.2020 11:01
  • 346 просмотров
  • 0 комментариев
ТУХЕЛЬ: «Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с Лейпцигом»
© ФК ПСЖ. Томас Тухель

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг».

«Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с «Лейпцигом» (3:0) в прошлом розыгрыше. Если сравните наш стартовый состав в том полуфинале с 11 игроками, которые выйдут в основе завтра, то поймете, что это будет совершенно другая игра. Мы задавали темп игре в Португалии. Думаю, что завтра «Лейпциг» будет выше обороняться, ведь они играют дома.

Наша задача - показать, что мы можем сражаться вместе, и это потребует дополнительных усилий от каждого. Учитывая список недостающих игроков и состав, который у нас здесь будет, не секрет, кто завтра выйдет на поле. Футбол - командная игра, и завтра мы постараемся показать это», - сказал Тухель.

Матч «РБ Лейпциг» – ПСЖ состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности