ТУХЕЛЬ: «Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с Лейпцигом»

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг».

«Этот матч будет радикально отличаться от полуфинала с «Лейпцигом» (3:0) в прошлом розыгрыше. Если сравните наш стартовый состав в том полуфинале с 11 игроками, которые выйдут в основе завтра, то поймете, что это будет совершенно другая игра. Мы задавали темп игре в Португалии. Думаю, что завтра «Лейпциг» будет выше обороняться, ведь они играют дома.

Наша задача - показать, что мы можем сражаться вместе, и это потребует дополнительных усилий от каждого. Учитывая список недостающих игроков и состав, который у нас здесь будет, не секрет, кто завтра выйдет на поле. Футбол - командная игра, и завтра мы постараемся показать это», - сказал Тухель.

Матч «РБ Лейпциг» – ПСЖ состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.