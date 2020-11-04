Украинец помог Кайрату впервые за 16 лет выиграть чемпионат Казахстана

«Кайрат» за три тура до конца сезона сумел досрочно выиграть чемпионат Казахстана, оторвавшись от «Тобола», у которого матч в запасе, на 15 очков.

В составе «Кайрата» выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, который принял участие в 16 матчах чемпионата, забил два мяча и сделал 1 ассист. Также на его счету четыре матча и два гола в квалификации Лиги Европы.

Отметим, что «Кайрат» в третий раз в своей истории стал чемпионом Казахстана, ранее это достижение покорялось клубу 1992 и 2004 годах. Последние 6 лет чемпионом Казахстана становилась «Астана».

Интересно, что главным тренером «Кайрата» является Алексей Шпилевский, который в 2018 году возглавлял «Динамо-Брест» и даже выгнал из команды украинца Артема Милевского. Но позже Шпилевский из-за конфликта и недопонимания с руководством покинул белорусский клуб, а Милевский при новом тренере вернулся.