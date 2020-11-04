Украинец помог Кайрату впервые за 16 лет выиграть чемпионат Казахстана

Адеринсола Эсеола стал чемпионом в зарубежном чемпионате

  • 04.11.2020 09:47
  • 1227 просмотров
  • 1 комментарий
Украинец помог Кайрату впервые за 16 лет выиграть чемпионат Казахстана
© kazfootball.kz. Адеринсола Эсеола

«Кайрат» за три тура до конца сезона сумел досрочно выиграть чемпионат Казахстана, оторвавшись от «Тобола», у которого матч в запасе, на 15 очков.

В составе «Кайрата» выступает украинский форвард Адеринсола Эсеола, который принял участие в 16 матчах чемпионата, забил два мяча и сделал 1 ассист. Также на его счету четыре матча и два гола в квалификации Лиги Европы.

Отметим, что «Кайрат» в третий раз в своей истории стал чемпионом Казахстана, ранее это достижение покорялось клубу 1992 и 2004 годах. Последние 6 лет чемпионом Казахстана становилась «Астана».

Интересно, что главным тренером «Кайрата» является Алексей Шпилевский, который в 2018 году возглавлял «Динамо-Брест» и даже выгнал из команды украинца Артема Милевского. Но позже Шпилевский из-за конфликта и недопонимания с руководством покинул белорусский клуб, а Милевский при новом тренере вернулся.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 04.11.2020 10:09
    0
    І чим же він допоміг? Мені здається, що "Кайрат" і без його став би чемпіоном. Нажаль Есеола у попередньому сезоні і Есеола у нинішньому - зовсім різні гравці... Впринципі у його ще буде шанс на виклик у збірну України, однак йому буде потрібно у наступному сезоні прибавити і що найголовніше, потрапити у груповий етап єврокубку, тільки так він зможе в теорії здійснити свою мрію, але це вже зовсім інша історія...
    Ссылка
    Andriy_Bugayov
    online
      Andriy_Bugayov, 04.11.2020 10:09
    0
    І чим же він допоміг? Мені здається, що "Кайрат" і без його став би чемпіоном. Нажаль Есеола у попередньому сезоні і Есеола у нинішньому - зовсім різні гравці... Впринципі у його ще буде шанс на виклик у збірну України, однак йому буде потрібно у наступному сезоні прибавити і що найголовніше, потрапити у груповий етап єврокубку, тільки так він зможе в теорії здійснити свою мрію, але це вже зовсім інша історія...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности