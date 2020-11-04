В четверг, 5-го ноября, состоится поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Арсенал» примет норвежский «Мольде».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Мольде» покажет видеосервис MEGOGO.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.