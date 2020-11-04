Первая победа за 9 месяцев. Шальке не побеждал 21 матч, и вот!

3 ноября в матче 1-го раунда Кубка Германии «Шальке» в гостях победил «Швайнфурт», команду 4-го дивизиона (4:1).

Команда из Гельзенкирхена не могла выиграть 21 официальный матч и теперь прервала эту ужасную серию. Последняя победа клуба (без учета товарищеских матчей) датирована 4 февраля, когда в Кубке Германии была обыграна «Герта» (3:2).

Серия «Шальке» без побед в Бундеслиге еще продолжается и насчитывает уже 22 матча.

Кубок Германии. 1-й раунд

«Швайнфурт» – «Шальке» – 1:4

Голы: Томанн, 37 – Ибишевич, 39, Шопф, 44, 81, Раман, 86.

21-матчевая серия «Шальке» без побед