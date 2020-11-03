Источник: у Марадоны произошло кровоизлияние в мозг, ему сделают операцию

60-летний главный тренер «Химнасии» экстренно госпитализирован в клинику

  • 03.11.2020 22:09
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Источник: у Марадоны произошло кровоизлияние в мозг, ему сделают операцию
© Twitter. Диего Марадона

Экс-игрок и бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона перенесет срочную операцию в Буэнос-Айресе.

60-летнему главному тренеру «Химнасии» диагностировали кровоизлияние в мозг, информируют аргентинские СМИ.

Днем ранее Марадона был госпитализирован в клинику из-за анемии и обезвоживания. Десятки фанатов клуба собрались в больнице с вечера понедельника, размахивая флагами и держа плакаты с посланиями в поддержку, ожидая новостей о здоровье Марадоны.

Победитель чемпионата мира 1986 года считается одним из величайших игроков всех времен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 03.11.2020 22:41
    0
    Давай, до свидания! Нарик рукобожный
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 22:35
    -1
    Здоровья легенде.
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 03.11.2020 22:41
    0
    Давай, до свидания! Нарик рукобожный
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности