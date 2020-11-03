Источник: у Марадоны произошло кровоизлияние в мозг, ему сделают операцию

Экс-игрок и бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона перенесет срочную операцию в Буэнос-Айресе.

60-летнему главному тренеру «Химнасии» диагностировали кровоизлияние в мозг, информируют аргентинские СМИ.

Днем ранее Марадона был госпитализирован в клинику из-за анемии и обезвоживания. Десятки фанатов клуба собрались в больнице с вечера понедельника, размахивая флагами и держа плакаты с посланиями в поддержку, ожидая новостей о здоровье Марадоны.

Победитель чемпионата мира 1986 года считается одним из величайших игроков всех времен.