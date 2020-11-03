Зинченко выйдет в основе Манчестер Сити на матч проти Олимпиакоса

Сегодня, 3 ноября, в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Олимпиакос».
Хосеп Гвардиола поставил украинского защитника Александра Зинченка в основу команды хозяев.
Стали известны стартовые составы.
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Источник — УЕФА
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