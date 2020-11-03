ВИДЕО. 0:4 в первом тайме. Боруссия М деклассирует Шахтер

Немецкий клуб уничтожил «горняков» за 45 минут

  • 03.11.2020 20:49
  • 2509 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 0:4 в первом тайме. Боруссия М деклассирует Шахтер
© ФК Боруссия Менхенгладбах. Рами Бенсебаини

В поединке третьего тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» провалил первый тайм против менхенгладбахской «Боруссии». 

В стартовой 45-минутке игроки немецкого клуба четыре раза поразили ворота украинского клуба. Четвертый гол забил Рами Бенсебаини.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 20:56
    +1
    Деклассировать можно только при наличии класса, так что Боруссия М просто играет на классе.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 20:56
    +1
    Деклассировать можно только при наличии класса, так что Боруссия М просто играет на классе.
    Ссылка
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