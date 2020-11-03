ВИДЕО. 0:4 в первом тайме. Боруссия М деклассирует Шахтер

В поединке третьего тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» провалил первый тайм против менхенгладбахской «Боруссии».
В стартовой 45-минутке игроки немецкого клуба четыре раза поразили ворота украинского клуба. Четвертый гол забил Рами Бенсебаини.
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Источник — Футбол 1/2/3
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