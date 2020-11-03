Барселона – Динамо. Вспомним 1997 год?

Игра состоится 4 ноября

  • 03.11.2020 20:01
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Барселона – Динамо. Вспомним 1997 год?
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Две недели назад «Шахтер» сенсационно обыграл в гостях мадридский «Реал». Под силу ли «Динамо» повторить этот успех в поединке с другим испанским грандом – «Барселоной»? В последний раз «Динамо» побеждало «Барселону» 23 года назад, и те победы до сих пор вписаны золотыми буквами в историю киевского клуба

Коэффициенты Favbet: 1.1 – 12 – 25

Во втором туре «Динамо» не удалось удержать перевес в два мяча над венгерским «Ференцварошем», причем второй гол киевляне пропустили на последней минуте матча. Очевидно, что после такого о выходе в плей-офф можно забыть. Другое дело, что с точки зрения борьбы с «Ференцварошем» за третье место ничья 2:2 в гостях это не так уж и плохо

Что касается «Барселоны», то каталонцы неделю назад уверенно обыграли «Ювентус» 2:0 и закрепились на первом месте в группе. Но в целом сейчас «Барселона» находится не в лучшей форме и в 4 последних матчах чемпионата Испании не сумела выиграть ни разу. И если поражение от «Реала» еще можно понять, то проигрыш «Хетафе» или ничья с «Алавесом» это уже перебор

Тем не менее, «Барселона» – явный фаворит матча. Она и так объективно сильнее, плюс у «Динамо» серьезнейшие кадровые потери. Из-за дисквалификации не сыграет Сидорчук, а из-за позитивных тестов на Ковид-19 Миколенко, Шапаренко, Караваев и оба основных вратаря – Бущан и Бойко. Так что против «Барселоны» выйдет юный 18-летний голкипер Нещерет, который лишь на этих выходных впервые сыграл за «Динамо» в официальном матче.

С такими потерями остается рассчитывать лишь на чудо. Есть уверенность, что «Барселона» забьет как минимум 2-3 гола, но будем надеяться, что и «Динамо» удастся отметиться в воротах соперника. Хотя бы три гола в матче мы точно увидим. Коэффициент на тотал больше (3.0) не очень большой, но выглядит максимально надежно. Ну а если верите в «бело-синих», то можно попробовать взять «Динамо» с форой (+3), в расчете, что больше, чем в три гола киевляне не проиграют. 

Надежный прогноз: тотал матча больше (3.0) – 1.45

Патриотичный прогноз: Динамо с форой (+2.5) – 1.8

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Виталий Петровский, Sport.ua

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