ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 ноября

В среду, 4 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Зенит - Лацио 2,34 - 3,45 - 3,15
19:55. Истанбул - Манчестер Юнайтед 7,25 - 4,65 - 1,47
22:00. Челси - Ренн 1,34 - 5,05 - 8,35
22:00. Севилья - Краснодар 1,24 - 7,05 - 11,95
22:00. Барселона - Динамо Киев 1,09 - 12,05 - 27,95
22:00. Ференцварош - Ювентус 13,84 - 6,55 - 1,25
22:00. Брюгге - Боруссия Дортмунд 5,14 - 4,25 - 1,65
22:00. РБ Лейпциг - ПСЖ 2,54 - 3,55 - 2,85
Виталий Петровский, Sport.ua
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