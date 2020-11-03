ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид подписал Кондогбия

Полузащитник «Валенсии» продолжит карьеру в команде Диего Симеоне

  • 03.11.2020 19:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид подписал Кондогбия
© twitter.com/atletienglish

«Атлетико» Мадрид официально объявил о подписании полузащитника «Валенсии» Жоффри Кондогбия. Сумма сделки оценивается в 11 миллионов евро.

«Атлетико» получил право подписать игрока по ходу сезона из-за особого правила Ла Лиги. В последний день трансферного окна «Арсенал» активировал клаусулу хавбека «Атлетико» Томаса Парти, и мадридскому клубу разрешили подписать замену Парти уже после завершения трансферного окна.

«Атлетико» сможет заявить Кондогбия на внутренние испанские турниры уже сейчас, а вот с еврокубками придется подождать до января. При этом «Валенсия» подписывать игрока на замену Кондогбия до января права уже не имеет.

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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