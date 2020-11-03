Бернардески хочет покинуть Ювентус зимой

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески зимой может покинуть туринский клуб.
Под руководством нового главного тренера команды Андреа Пирло Бернардески получает недостаточно игровой практики. Ситуацию усугубило появление в команде конкурента по позиции Федерико Кьезы.
Нехватка игровой практики снижает шансы Бернардески поехать на Евро-2020, поэтому 26-летний хавбек хочет сменить клуб зимой.
В нынешнем сезоне принял участие в 4 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, при этом суммарно провел на поле всего 99 минут.
Бернардески перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.
Источник — IlBiancoNero
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