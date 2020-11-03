Цыганков и Коваленко – среди претендентов на звание Игрока месяца в УПЛ

УПЛ запустила голосование на звание лучшего игрока лиги в октябре. На звание Игрока месяца претендуют: Алексей Гуцуляк и Андрей Тотовицкий (оба – «Десна»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кулач и Дмитрий Ризнык (оба – «Ворскла»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Виктор Цыганков («Динамо») и Владислав Кочергин («Заря»).
Также УПЛ определит лучшего тренера октября. На эту награду претендуют четыре специалиста: Игор Йовичевич («Днепр-1»), Игорь Климовский («Олимпик»), Виктор Скрипник («Заря»), Виталий Шумский («Львов»).
Принять участие в голосовании можно здесь.
Источник — УПЛ
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