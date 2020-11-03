Цыганков и Коваленко – среди претендентов на звание Игрока месяца в УПЛ

Всего на награду претендуют восемь игроков

  • 03.11.2020 16:57
  • 333 просмотра
  • 10 комментариев
Цыганков и Коваленко – среди претендентов на звание Игрока месяца в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

УПЛ запустила голосование на звание лучшего игрока лиги в октябре. На звание Игрока месяца претендуют: Алексей Гуцуляк и Андрей Тотовицкий (оба – «Десна»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Владислав Кулач и Дмитрий Ризнык (оба – «Ворскла»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Виктор Цыганков («Динамо») и Владислав Кочергин («Заря»).

Также УПЛ определит лучшего тренера октября. На эту награду претендуют четыре специалиста: Игор Йовичевич («Днепр-1»), Игорь Климовский («Олимпик»), Виктор Скрипник («Заря»), Виталий Шумский («Львов»). 

Принять участие в голосовании можно здесь.

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.11.2020 18:06
    0
    КОВАЛЕНКО
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 17:43
    0
    serge_kr, 03.11.2020 17:28
    Циганков худшим был, куда его еще в голосование
    Тот самый, который испанцам положил на горе всем кротам...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.11.2020 17:30
    +1
    Влад Тараненко, 03.11.2020 17:02
    Тот самый Коваленко, который за месяц пару матчей сыграл?
    Тот самый который забил 4 гола и занимает 2 место в списке бомбардиров
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.11.2020 17:28
    -4
    Циганков худшим был, куда его еще в голосование
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 03.11.2020 17:27
    -2
    А Витя Коваленко ,и правда хороший игрок
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 03.11.2020 17:23
    +1
    Александр Шевченко, 03.11.2020 17:22
    Ясно, что Витя нормального человека главный претендент, а не внебрачный сын Шевы
    Ты вообще понял, что сам же написал?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 17:22
    -3
    Ясно, что Витя нормального человека главный претендент, а не внебрачный сын Шевы
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 03.11.2020 17:20
    +1
    Да и начнись срачь тут же в комментах!
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 17:14
    -1
    Влад Тараненко, 03.11.2020 17:02
    Тот самый Коваленко, который за месяц пару матчей сыграл?
    Ага, проявил себя. Особенно , мля, в матчах за сборную...
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 03.11.2020 17:02
    0
    Тот самый Коваленко, который за месяц пару матчей сыграл?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.11.2020 17:30
    +1
    Влад Тараненко, 03.11.2020 17:02
    Тот самый Коваленко, который за месяц пару матчей сыграл?
    Тот самый который забил 4 гола и занимает 2 место в списке бомбардиров
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 03.11.2020 17:23
    +1
    Александр Шевченко, 03.11.2020 17:22
    Ясно, что Витя нормального человека главный претендент, а не внебрачный сын Шевы
    Ты вообще понял, что сам же написал?
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 03.11.2020 17:20
    +1
    Да и начнись срачь тут же в комментах!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.11.2020 18:06
    0
    КОВАЛЕНКО
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 17:43
    0
    serge_kr, 03.11.2020 17:28
    Циганков худшим был, куда его еще в голосование
    Тот самый, который испанцам положил на горе всем кротам...
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 03.11.2020 17:02
    0
    Тот самый Коваленко, который за месяц пару матчей сыграл?
    Ссылка
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