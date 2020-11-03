ПЕДРИ: «В игре с Динамо хотим заработать три очка»

17-летний атакующий полузащитник Педри принял участие в предматчевой пресс-конференции «Барселоны» накануне матча с киевским «Динамо» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:
«Мы должны продолжать играть, как в последнее время, но при этом повысить голевую эффективность. В матче с «Динамо» хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы.
Внимание к себе я переношу нормально, это то, что мне привила семья. Мне необходимо прогрессировать, расти вместе с лучшими. Я должен продолжать работать, чтобы получать максимум игровых минут.
На тренировках я много работаю над физикой, чтобы помогать защитникам в играх. Мое спокойствие идет больше от головы, чем в результате тренировок. Так у меня было всегда.
Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное – играть и приносить пользу команде. Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, откуда создаю больше опасности.
Когда я забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Ференцвароша», чувствовал себя как ребенок, который исполнил мечту. Все еще радуюсь, вспоминая тот день.
Месси очень помогает нам, молодым игрокам, дает советы на поле и вне его. Он замечательный человек, и мы наслаждаемся тем, что можем у него учиться», - сказал Педри.
Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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