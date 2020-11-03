ПЕДРИ: «В игре с Динамо хотим заработать три очка»

Молодой хавбек «Барселоны» нацелен на максимальный результат

  • 03.11.2020 16:28
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ПЕДРИ: «В игре с Динамо хотим заработать три очка»
© FC Barcelona Noticias

17-летний атакующий полузащитник Педри принял участие в предматчевой пресс-конференции «Барселоны» накануне матча с киевским «Динамо» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы должны продолжать играть, как в последнее время, но при этом повысить голевую эффективность. В матче с «Динамо» хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы. 

Внимание к себе я переношу нормально, это то, что мне привила семья. Мне необходимо прогрессировать, расти вместе с лучшими. Я должен продолжать работать, чтобы получать максимум игровых минут. 

На тренировках я много работаю над физикой, чтобы помогать защитникам в играх. Мое спокойствие идет больше от головы, чем в результате тренировок. Так у меня было всегда.

Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное – играть и приносить пользу команде. Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, откуда создаю больше опасности.

Когда я забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Ференцвароша», чувствовал себя как ребенок, который исполнил мечту. Все еще радуюсь, вспоминая тот день.

Месси очень помогает нам, молодым игрокам, дает советы на поле и вне его. Он замечательный человек, и мы наслаждаемся тем, что можем у него учиться», - сказал Педри.

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

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