В среду, 4 ноября «РБ Лейпциг» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет ПСЖ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «MEGOGO».
После двух туров на счету обеих команд по три очка в Группе Н.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.