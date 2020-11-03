В среду, 4 ноября «РБ Лейпциг» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет ПСЖ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «MEGOGO».

После двух туров на счету обеих команд по три очка в Группе Н.