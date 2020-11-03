В среду, 4 ноября «Истанбул Башакшехир» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 19:55 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1» и на «MEGOGO».

После двух туров «Манчестер Юнайтед» лидирует в Группе Н с 6 очками в активе. «Истанбул» идет последним с 0 очков.