Чигринский и Шахов - в заявке АЕКа на матч против Зари

Сегодня греческий АЕК прибудет в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».
В заявку команды включены украинцы - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.
Чигринский в нынешнем сезоне провел 6 матчей, а у Шахова 9 игр и 1 гол.
«Заря» и АЕК неудачно начали турнир, проиграв свои поединки «Лестеру» и «Браге».
Матч состоится 5-го ноября, начало в 22:00.
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Источник — Sport.ua
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