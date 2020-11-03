Чигринский и Шахов - в заявке АЕКа на матч против Зари

Сегодня греческий АЕК прибудет в Украину на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари».

В заявку команды включены украинцы - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

Чигринский в нынешнем сезоне провел 6 матчей, а у Шахова 9 игр и 1 гол.

«Заря» и АЕК неудачно начали турнир, проиграв свои поединки «Лестеру» и «Браге».

Матч состоится 5-го ноября, начало в 22:00.