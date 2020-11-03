Элина СВИТОЛИНА: «Горю желанием стать первой ракеткой мира»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 5-е место в рейтинге WTA, рассчитывает на победы в турнирах Большого Шлема, а также хочет стать первой в рейтинге.

— Понятно, что еще рано загадывать, но как сейчас представляется, сколько лет еще планируете выступать?

— Сложный вопрос, потому что даже в нынешней ситуации непонятно: призовые уменьшились, не на Больших Шлемах, но на других турнирах. Все посидели немного на карантине, и несколько людей уже завершили свою карьеру. Непонятная ситуация, поэтому я как-то не задумываюсь совершенно об этом на сегодня.

— Все еще горите желанием выигрывать или уже есть некоторая сытость от выступлений?

— Я горю желанием победить на турнире Большого Шлема и стать первой ракеткой мира. Я езжу на турниры буквально с трех лет, ведь у меня профессионально играл и мой брат. Конечно же, это утомляет — всю жизнь ты на колесах или в перелетах. Это играет свою роль. Мне уже не 19 лет, поэтому уже есть какой-то опыт, какая-то усталость, но есть также и рутина, которую я выработала за многие годы, когда стараюсь полностью себя обновить, психологически, физически. Конечно, сейчас, когда становишься старше, уже нужно больше времени уделять восстановлению, и это один из самых важных моментов сейчас в теннисе. Потому что турниры проходят всегда и везде, и кто лучше восстановлен, кто лучше подготовлен, тот и выигрывает турниры.