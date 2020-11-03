Элина СВИТОЛИНА: «Горю желанием стать первой ракеткой мира»

Украинская теннисистка надеется возглавить рейтинг

  • 03.11.2020 14:40
  • 1017 просмотров
  • 6 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Горю желанием стать первой ракеткой мира»
© Internationaux de Strasbourg

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 5-е место в рейтинге WTA, рассчитывает на победы в турнирах Большого Шлема, а также хочет стать первой в рейтинге.

— Понятно, что еще рано загадывать, но как сейчас представляется, сколько лет еще планируете выступать?

— Сложный вопрос, потому что даже в нынешней ситуации непонятно: призовые уменьшились, не на Больших Шлемах, но на других турнирах. Все посидели немного на карантине, и несколько людей уже завершили свою карьеру. Непонятная ситуация, поэтому я как-то не задумываюсь совершенно об этом на сегодня.

— Все еще горите желанием выигрывать или уже есть некоторая сытость от выступлений?

— Я горю желанием победить на турнире Большого Шлема и стать первой ракеткой мира. Я езжу на турниры буквально с трех лет, ведь у меня профессионально играл и мой брат. Конечно же, это утомляет — всю жизнь ты на колесах или в перелетах. Это играет свою роль. Мне уже не 19 лет, поэтому уже есть какой-то опыт, какая-то усталость, но есть также и рутина, которую я выработала за многие годы, когда стараюсь полностью себя обновить, психологически, физически. Конечно, сейчас, когда становишься старше, уже нужно больше времени уделять восстановлению, и это один из самых важных моментов сейчас в теннисе. Потому что турниры проходят всегда и везде, и кто лучше восстановлен, кто лучше подготовлен, тот и выигрывает турниры.

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Источник — Новое время

(5 голосов)

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Комментарии
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.11.2020 15:32
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ ЭЛИНКА
    Ссылка
    Dozor
      Dozor, 03.11.2020 15:26
    0
    Забудь! Дальше заголовка не читал )
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 03.11.2020 15:20
    -2
    Элина, ты горела,когда выигрывали итоговый,а сейчас ты начала себя жалеть и скорее тлеешь, не горишь. Бери пример с сестёр Уильямс,которые тоже с детства в теннисе, но это им не мешает гореть и в 40 лет-потому,что у них чемпионский характер и по этому они многие годы были на первой строчке рейтинга. Нужно любить или теннис, или себя, или премиальные- всё вместе это не сочетается.
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    BekXan
      BekXan, 03.11.2020 15:08
    0
    С таким отношением и регресом в игре этого не будет никогда !
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    iravik83
      iravik83, 03.11.2020 14:53
    -4
    Монфиска тебя натренирует скоро будешь на порнхабе роликах номер!!
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    GeloN83
      GeloN83, 03.11.2020 14:49
    0
    палай !!!!....
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 03.11.2020 15:32
    0
    УДАЧИ ТЕБЕ ЭЛИНКА
    Ссылка
    Dozor
      Dozor, 03.11.2020 15:26
    0
    Забудь! Дальше заголовка не читал )
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 03.11.2020 15:08
    0
    С таким отношением и регресом в игре этого не будет никогда !
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 03.11.2020 14:49
    0
    палай !!!!....
    Ссылка
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