Олег КУЗНЕЦОВ: «Луческу подскажет, как играть против Барселоны»

Экс-защитник киевского «Динамо» 80-х Олег Кузнецов поделился мнением о предстоящем в среду матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Динамо» на выезде встретится с испанской «Барселоной».

- Думаю, «Динамо» будет тяжело в этом матче. Наверное, сразу после жеребьевки, когда мы узнали, что «Динамо» попало в одну группу с «Барселоной» и «Ювентусом», эмоции были совсем другими. Сейчас много футболистов киевлян заболели коронавирусом, поэтому надеяться на что-то сверхъестественного, наверное, не приходится. Естественно, будем надеяться, что у «Динамо» наберется нужное количество человек для заявки.

Это хороший шанс для тех исполнителей, которые раньше редко попадали в основной состав – наверняка, у них есть свои амбиции. Шансы есть всегда, но им, наверное, будет тяжело дебютировать сразу в Лиге чемпионов да еще и на выезде против такой команды, как «Барселона».

- Учитывая, что заболели Бущан и Бойко, место в воротах, скорее всего, займет молодой Нещерет. Насколько сложно ему будет справиться с психологическим давлением?

- Конечно, будет нелегко. Но пример Трубина из «Шахтера», который всего на год старше Нещерета, показывает, что в таком возрасте можно удачно играть с «Реалом» и «Интером». Кроме того, Нещерет много играл за юношеские сборные, а также за «молодежку», и он не подводил. Надеюсь, он не подведет и в этот раз.

- От матчей с «Берселоной» будет многое зависеть в итоговом распределении мест в турнирной таблице, или все решится в игре с «Ференцварошем»?

- Вряд ли киевляне смогут занять первое или второе место и продолжить играть в Лиге чемпионов весной. По интервью игроков и тренеров понятно, что главная задача – весной выйти в Лигу Европы. Спаренные игры обычно являются определяющими. Но учитывая, нынешнюю обстановку и то, что до домашнего матча с «Барселоной» останется не так много времени, мало кто успеет выздороветь, ведь коронавирус лечится дней 10 – две недели. Но ничего страшного, думаю, это хороший опыт для молодых ребят, которые смогут сыграть на таком высоком уровне.

Например, кто бы мог подумать, что Забарный станет основным центральным защитником команды, если бы не травма Бурды. Наверное, о нем бы никто не знал, но у Ильи появился шанс, и он им воспользовался на все 100%. Это хороший пример для других ребят. Тот же «Шахтер» очень хорошо сыграл и с «Реалом», и с «Интером» молодым составом.

- О «Барселоне», наверное, знают все, какое ваше мнение об этой команде?

- Думаю, испанцы серьезно отнесутся к предстоящими играм с «Динамо». В команду пришел новый тренер, нынешняя игра «Барселоны», наверное, не совсем устраивает руководство, они очень натужно добиваются результата. Но давайте не будем забывать, что недавно в Киев приезжала сборная Испании, и от Украины также многого не ожидали, но нашей команде удалось играть с ними на равных и победить. Очевидно, с «Барселоной» придется много играть в обороне и без мяча. Но таким образом «Динамо» уже сыграло несколько матчей: играя от обороны, киевляне побеждали благодаря контратакам.

В целом, сейчас есть более, чем достаточно информации, все досконально знают, кто как играет. Надеюсь, опытный тренер Мирча Луческу подскажет своим футболистам, как следует действовать против «Барселоны».

Матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.