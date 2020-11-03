«С ними всегда возникают споры» - Луческу о работе с молодыми и опытными

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, в чем видит разницу в работе с опытными и молодыми футболистами.

«С чемпионами, которые добились больших успехов, сложнее. Просто надо уважать их и вести диалог, чтобы понять, чего они хотят. Со временем они становятся чуть эгоистичнее остальных. На этой почве с ними всегда возникают споры. С молодыми иначе, они готовы слушать. В футболе важно уметь слушать, ведь тем самым развиваешь способность к концентрации, а без нее никуда».

«Молодых футболистов надо обучать. С другими надо выстраивать отношения на взаимном доверии, становиться друзьями. Молодых можно критиковать, советовать им. С состоявшимися игроками это гораздо труднее, приходится искать решения. Телевидение и пресса приносят им славу, они становятся заметными фигурами и перестают воспринимать критику. К ним нужно искать особый подход», - подчеркнул 75-летний тренер.

Напомним, завтра «Динамо» в Испании проведет поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».