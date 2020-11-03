«С ними всегда возникают споры» - Луческу о работе с молодыми и опытными

Румынский тренер считает, что молодежь проще воспринимает критику

  • 03.11.2020 13:31
  • 2325 просмотров
  • 2 комментария
«С ними всегда возникают споры» - Луческу о работе с молодыми и опытными
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, в чем видит разницу в работе с опытными и молодыми футболистами.

«С чемпионами, которые добились больших успехов, сложнее. Просто надо уважать их и вести диалог, чтобы понять, чего они хотят. Со временем они становятся чуть эгоистичнее остальных. На этой почве с ними всегда возникают споры. С молодыми иначе, они готовы слушать. В футболе важно уметь слушать, ведь тем самым развиваешь способность к концентрации, а без нее никуда».

«Молодых футболистов надо обучать. С другими надо выстраивать отношения на взаимном доверии, становиться друзьями. Молодых можно критиковать, советовать им. С состоявшимися игроками это гораздо труднее, приходится искать решения. Телевидение и пресса приносят им славу, они становятся заметными фигурами и перестают воспринимать критику. К ним нужно искать особый подход», - подчеркнул 75-летний тренер.

Напомним, завтра «Динамо» в Испании проведет поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».

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Источник — УЕФА

(8 голосов)

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Комментарии
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 03.11.2020 15:04
    0
    Mac_Gyver, 03.11.2020 13:37
    В ДК сейчас нет таких игроков, у которых были бы причины почивать на лаврах.
    Разве что Цыганков, но у него к этому, похоже, нет склонности.
    Гармаш, Бойко, Сидорчук, Вербич
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 03.11.2020 13:37
    0
    В ДК сейчас нет таких игроков, у которых были бы причины почивать на лаврах.
    Разве что Цыганков, но у него к этому, похоже, нет склонности.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 03.11.2020 15:04
    0
    Mac_Gyver, 03.11.2020 13:37
    В ДК сейчас нет таких игроков, у которых были бы причины почивать на лаврах.
    Разве что Цыганков, но у него к этому, похоже, нет склонности.
    Гармаш, Бойко, Сидорчук, Вербич
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 03.11.2020 13:37
    0
    В ДК сейчас нет таких игроков, у которых были бы причины почивать на лаврах.
    Разве что Цыганков, но у него к этому, похоже, нет склонности.
    Ссылка
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