Зарю и АЕК рассудит шотландец Уильям Коллам

Назначена бригада арбитров и официальных лиц матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» — АЕК.
Арбитр встречи – Уильям Коллам (Шотландия).
Ассистенты арбитра – Дэвид Макгичи (Шотландия), Шон Карр (Шотландия).
4-й арбитр – Николас Уолш (Шотландия).
Делегат УЕФА – Бартош Ласки (Польша).
Судейский наблюдатель – Антонио Дамато (Италия).
Поединок «Заря» — АЕК состоится в четверг, 5-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Заря
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