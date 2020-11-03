Элина СВИТОЛИНА: «5 позиция рейтинга - это не так уж плохо»

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги карантинного сезона, который принес ей две победы на крупных турнирах и 5-е место рейтинга WTA.

— Можно сказать, что теннисный сезон закончился. Как бы вы подвели его итоги для себя?

— Закончила на пятой позиции, могло быть немного хуже. Пятая позиция — это не так уж плохо. Я победила на двух довольно непростых именно для меня турнирах, и потому что когда я победила в Монтеррее, у меня была очень тяжелая форма, и потому что не выступала хорошо там ранее, ведь хотела набрать форму к американской серии. И для меня тот турнир сыграл большую роль, но затем все закончилось, поскольку все турниры отменили [из-за пандемии]. Но я начала уже немного увереннее чувствовать себя и физически стала сильнее, поэтому на том турнире, конечно, было пару тяжелых матчей, которые придали мне хороший уровень. И, конечно, выигранный после карантина турнир хорошего уровня в Страсбурге, где я обыграла двух игроков из топ-10. Хорошие были ощущения.

— Ну и на Ролан Гаррос у вас был второй лучший результат в карьере (полуфинал), но вы явно рассчитывали на большее.

— Конечно. По возвращении из карантина было много хороших моментов, хороших матчей, но также было парочка — в Риме и на Ролан Гаррос, которые сложились для меня очень плохо и грустно, где было сложно понять, почему так произошло. Потому что была уверена, что против девушек, которым я проиграла, могу отыграть лучше и обыграть их.