Украина футбольная. Сенсация в Луцке, проблемы Металлиста, успех Карпат

3-го ноября в эфир вышел свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Экспертом выступил Анатолий Бузник.
В выпуске:
- Волевое «Полесье», горячо в Херсоне;
- Сенсация в Луцке, «Металлист 1925» снова оступается;
- Вторая лига: «Карпаты» Галич набирает, «Металл» уходит в отрыв.
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Источник — Sport.ua
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