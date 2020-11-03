Эпидемия в Таврии. 20 человек заразились коронавирусом

Положительные тесты сдали 17 футболистов и 3 члена тренерского штаба команды

  • 03.11.2020 12:27
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  • 1 комментарий
Эпидемия в Таврии. 20 человек заразились коронавирусом
© ФК Таврия

Главный тренер «Таврии Симферополь» Сергей Шевченко рассказал о вспышке коронавируса в команде, которая вынуждена уйти на самоизоляцию из-за 20 положительных тестов.

«Ничто не предвещало беды. Вчера утром сдали тесты, затем провели тренировку, а вечером стало известно о 17-ти заразившихся футболистах. Также положительные результаты оказались у меня и двух моих помощников. Конечно, сразу сообщили о сложившейся ситуации в ПФЛ, попросили о переносе календарного матча с «Никополем».

Сегодня утром по решению клубного руководства футболисты «Таврии Симферополь» ушли на недельную самоизоляцию. Поскольку у всех характер заболевания — бессимптомный, то в середине следующей недели сдадим повторные тесты, и только после их результатов станет известно, сможем ли сыграть в 11 туре», — отметил Шевченко.

В ближайшем туре Второй лиги чемпионата Украины «Таврия Симферополь» 4-го ноября должна была встретиться с «Кривбассом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Valera35
    online
      Valera35, 03.11.2020 13:12
    -2
    Эпидемия о которой никто бы не узнал если бы проходил тестирование. Как же легко из людей сделать безмозглых животных
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