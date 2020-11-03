Эпидемия в Таврии. 20 человек заразились коронавирусом

Главный тренер «Таврии Симферополь» Сергей Шевченко рассказал о вспышке коронавируса в команде, которая вынуждена уйти на самоизоляцию из-за 20 положительных тестов.

«Ничто не предвещало беды. Вчера утром сдали тесты, затем провели тренировку, а вечером стало известно о 17-ти заразившихся футболистах. Также положительные результаты оказались у меня и двух моих помощников. Конечно, сразу сообщили о сложившейся ситуации в ПФЛ, попросили о переносе календарного матча с «Никополем».

Сегодня утром по решению клубного руководства футболисты «Таврии Симферополь» ушли на недельную самоизоляцию. Поскольку у всех характер заболевания — бессимптомный, то в середине следующей недели сдадим повторные тесты, и только после их результатов станет известно, сможем ли сыграть в 11 туре», — отметил Шевченко.

В ближайшем туре Второй лиги чемпионата Украины «Таврия Симферополь» 4-го ноября должна была встретиться с «Кривбассом».