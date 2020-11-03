Стефан САВИЧ: «Атлетико доказал свой крепкий характер»

Футболист мадридского «Атлетико» Стефан Савич поделился ожиданиями от поединка группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».
«Против «Зальцбурга» мы сыграли очень хорошо, наша команда правильно отреагировала на то, что счет стал 1:2. «Атлетико» доказал, что является сплоченным коллективом с крепким характером, который знает, как действовать в непростых ситуациях», — считает Савич.
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Источник — УЕФА
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