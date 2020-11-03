Заре запретили проводить матч против АЕКа с болельщиками

Ожидаемое решение МОЗ Украины

  • 03.11.2020 12:12
  • 889 просмотров
  • 3 комментария
Заре запретили проводить матч против АЕКа с болельщиками
© zarya-lugansk.com

«Заря» на официальном сайте сообщила, что матч Лиги Европы 5-го ноября против АЕКа состоится без болельщиков.

Клуб сделал обращение в МОЗ Украины с целью получить разрешение проводить игры с фанами, однако получил запрет. Ранее такой же запрет от Министерства охраны здоровья получил «Шахтер» на матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в стране, ожидается, что минимум до конца года спортивные события будут проходить без зрителей.

«Заря» и АЕК после двух туров не набрали ни одного очка.

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Источник — ФК Заря

(5 голосов)

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Комментарии
    Valera35
    online
      Valera35, 03.11.2020 13:13
    0
    Жаль, я б сходил
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 13:05
    0
    Robert Monroe, 03.11.2020 13:00
    А как тогда Шахтёру разрешили? Двойные стандарты.
    тройные... ситуация с SARS-CoV-2 меняется каждый день и не в лучшую сторону
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 03.11.2020 13:00
    0
    А как тогда Шахтёру разрешили? Двойные стандарты.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 03.11.2020 13:13
    0
    Жаль, я б сходил
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 13:05
    0
    Robert Monroe, 03.11.2020 13:00
    А как тогда Шахтёру разрешили? Двойные стандарты.
    тройные... ситуация с SARS-CoV-2 меняется каждый день и не в лучшую сторону
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 03.11.2020 13:00
    0
    А как тогда Шахтёру разрешили? Двойные стандарты.
    Ссылка
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