Заре запретили проводить матч против АЕКа с болельщиками

«Заря» на официальном сайте сообщила, что матч Лиги Европы 5-го ноября против АЕКа состоится без болельщиков.

Клуб сделал обращение в МОЗ Украины с целью получить разрешение проводить игры с фанами, однако получил запрет. Ранее такой же запрет от Министерства охраны здоровья получил «Шахтер» на матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в стране, ожидается, что минимум до конца года спортивные события будут проходить без зрителей.

«Заря» и АЕК после двух туров не набрали ни одного очка.