Заре запретили проводить матч против АЕКа с болельщиками

«Заря» на официальном сайте сообщила, что матч Лиги Европы 5-го ноября против АЕКа состоится без болельщиков.
Клуб сделал обращение в МОЗ Украины с целью получить разрешение проводить игры с фанами, однако получил запрет. Ранее такой же запрет от Министерства охраны здоровья получил «Шахтер» на матч с «Боруссией» Менхенгладбах.
Учитывая ситуацию с коронавирусом в стране, ожидается, что минимум до конца года спортивные события будут проходить без зрителей.
«Заря» и АЕК после двух туров не набрали ни одного очка.
Источник — ФК Заря
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