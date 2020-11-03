Ман Сити готов в январе начать переговоры с Месси. Но и Барса не сдается

По информации британской прессы, «Манчестер Сити» в январе начнет переговоры с Лионелем Месси и предложит игроку обсудить подписание предварительного контракта.

Договор Месси с «Барселоной» завершается будущим летом, поэтому другие клубы вскоре получат право вести переговоры с аргентинцем.

Форвард хотел покинуть команду перед стартом нынешнего сезона, но решил остаться, чтобы не участвовать в судебных процессах с клубом.

Правда, испанские СМИ уверены, что «Барселона» так просто сдаваться не намерена. Президент Жозеп Бартомеу, который конфликтовал с Месси, уже подал в отставку, а потому клуб рассчитывает сохранить своего лидера.

Обещание сохранить в составе Месси наверняка будет козырем кандидатов на пост президента «Барселоны» во время выборов в марте 2021 года.