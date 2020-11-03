Ман Сити готов в январе начать переговоры с Месси. Но и Барса не сдается

Каталонский клуб надеется удержать ведущего игрока

  • 03.11.2020 11:49
  • 284 просмотра
  • 0 комментариев
Ман Сити готов в январе начать переговоры с Месси. Но и Барса не сдается
© fcbarcelona.es

По информации британской прессы, «Манчестер Сити» в январе начнет переговоры с Лионелем Месси и предложит игроку обсудить подписание предварительного контракта.

Договор Месси с «Барселоной» завершается будущим летом, поэтому другие клубы вскоре получат право вести переговоры с аргентинцем.

Форвард хотел покинуть команду перед стартом нынешнего сезона, но решил остаться, чтобы не участвовать в судебных процессах с клубом.

Правда, испанские СМИ уверены, что «Барселона» так просто сдаваться не намерена. Президент Жозеп Бартомеу, который конфликтовал с Месси, уже подал в отставку, а потому клуб рассчитывает сохранить своего лидера.

Обещание сохранить в составе Месси наверняка будет козырем кандидатов на пост президента «Барселоны» во время выборов в марте 2021 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — El Mundo Deportivo

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности