Игорь ЦЫГАНЫК: «Коноплянку в Минай? Женя себя еще покажет»

Эксперт уверен, что игрока еще рано списывать со счетов

  • 03.11.2020 11:28
  • 1002 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Коноплянку в Минай? Женя себя еще покажет»
© twitter.com/fcshakhtar

Журналист Игорь Цыганык убежден, что полузащитник Евгений Коноплняка еще не сказал последнее слово ни в «Шахтера», ни в сборной Украины.

«Коноплянку в «Минай»? Коноплянка - игрок очень высокого уровня. Да, у него травма, но у него очень хорошая мотивация сыграть на Евро. Он сейчас восстановится и себя покажет».

«Я думаю, он будет одним из основных игроков сборной Украины на Евро, вот увидите», - сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне УПЛ хавбек провел 3 матча.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 03.11.2020 11:59
    0
    А Циганик - це хто?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 11:47
    -1
    vostok, 03.11.2020 11:42
    Нашли кого слушать - эксперт-идиот.
    Шо?
    Экспе́рт (от лат. expertus — опытный) — специалист проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
    Как-то не соответствует.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 03.11.2020 11:42
    0
    Нашли кого слушать - эксперт-идиот.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 11:41
    0
    Виктор М, 03.11.2020 11:39
    Перспективний був гравець, але на 100% так і не розкрився. Його зірка вже згасла. Через рік Минай буде щастям.
    Да че там, в середняке каком-то турецком вполне мог бы побегать еще, особенно атакующем и если в составе будут терпеть постоянно его, может даже неплохо пару сезонов, другое дело что скорее всего $ качать будет из шахты да лавку греть
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 03.11.2020 11:39
    +2
    Перспективний був гравець, але на 100% так і не розкрився. Його зірка вже згасла. Через рік Минай буде щастям.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 03.11.2020 11:39
    +2
    Перспективний був гравець, але на 100% так і не розкрився. Його зірка вже згасла. Через рік Минай буде щастям.
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 03.11.2020 11:59
    0
    А Циганик - це хто?
    Ссылка
    vostok
      vostok, 03.11.2020 11:42
    0
    Нашли кого слушать - эксперт-идиот.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 11:41
    0
    Виктор М, 03.11.2020 11:39
    Перспективний був гравець, але на 100% так і не розкрився. Його зірка вже згасла. Через рік Минай буде щастям.
    Да че там, в середняке каком-то турецком вполне мог бы побегать еще, особенно атакующем и если в составе будут терпеть постоянно его, может даже неплохо пару сезонов, другое дело что скорее всего $ качать будет из шахты да лавку греть
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