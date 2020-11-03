Игорь ЦЫГАНЫК: «Коноплянку в Минай? Женя себя еще покажет»

Журналист Игорь Цыганык убежден, что полузащитник Евгений Коноплняка еще не сказал последнее слово ни в «Шахтера», ни в сборной Украины.

«Коноплянку в «Минай»? Коноплянка - игрок очень высокого уровня. Да, у него травма, но у него очень хорошая мотивация сыграть на Евро. Он сейчас восстановится и себя покажет».

«Я думаю, он будет одним из основных игроков сборной Украины на Евро, вот увидите», - сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне УПЛ хавбек провел 3 матча.