Игорь ЦЫГАНЫК: «Коноплянку в Минай? Женя себя еще покажет»

Журналист Игорь Цыганык убежден, что полузащитник Евгений Коноплняка еще не сказал последнее слово ни в «Шахтера», ни в сборной Украины.
«Коноплянку в «Минай»? Коноплянка - игрок очень высокого уровня. Да, у него травма, но у него очень хорошая мотивация сыграть на Евро. Он сейчас восстановится и себя покажет».
«Я думаю, он будет одним из основных игроков сборной Украины на Евро, вот увидите», - сказал Цыганык.
В нынешнем сезоне УПЛ хавбек провел 3 матча.
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Источник — Циганик LIVE
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