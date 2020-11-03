Мораес - в заявке Шахтера на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

Выбор Каштру значительно увеличился

  • 03.11.2020 11:02
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  • 1 комментарий
Мораес - в заявке Шахтера на матч Лиги чемпионов против Боруссии М
© shakhtar.com

Сегодня в 19:55 «Шахтер» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После победы над «Реалом» и ничьей с «Интером», где наставник Луиш Каштру был вынужден во многом положиться на молодых игроков, на поединок с «Боруссией» будет уже более привычный состав.

В заявку вернулся форвард Жуниор Мораес, а также большинство игроков, которые пропускали последние недели из-за коронавируса.

В сравнении с заявкой на игру с «Интером» нет Дентиньо, Богдана Вьюнника и Витао, но остались молодой Георгий Судаков.

 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 11:26
    0
    Прекрасно, питання лише в якій формі зараз знаходиться кращий бомбардир чемпіонату України.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 11:26
    0
    Прекрасно, питання лише в якій формі зараз знаходиться кращий бомбардир чемпіонату України.
    Ссылка
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