Мораес - в заявке Шахтера на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

Сегодня в 19:55 «Шахтер» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
После победы над «Реалом» и ничьей с «Интером», где наставник Луиш Каштру был вынужден во многом положиться на молодых игроков, на поединок с «Боруссией» будет уже более привычный состав.
В заявку вернулся форвард Жуниор Мораес, а также большинство игроков, которые пропускали последние недели из-за коронавируса.
В сравнении с заявкой на игру с «Интером» нет Дентиньо, Богдана Вьюнника и Витао, но остались молодой Георгий Судаков.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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