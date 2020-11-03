Мораес - в заявке Шахтера на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

Сегодня в 19:55 «Шахтер» сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После победы над «Реалом» и ничьей с «Интером», где наставник Луиш Каштру был вынужден во многом положиться на молодых игроков, на поединок с «Боруссией» будет уже более привычный состав.

В заявку вернулся форвард Жуниор Мораес, а также большинство игроков, которые пропускали последние недели из-за коронавируса.

В сравнении с заявкой на игру с «Интером» нет Дентиньо, Богдана Вьюнника и Витао, но остались молодой Георгий Судаков.