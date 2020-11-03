В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» дома обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вильярреал» — «Вальядолид» — 2:0
Голы: Чуквезе, 21, Торрес, 37
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua
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