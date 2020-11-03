Четыре игрока Шахтера вызваны в Олимпийскую сборную Бразилии

Сразу четверо игроков «Шахтера» приглашены в олимпийскую сборную Бразилии.
Клуб получил соответствующее письмо из Конфедерации футбола Бразилии. Защитник Додо, полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете вызваны в расположение олимпийской сборной своей страны. 13 и 16 ноября «селесао» проведут матчи с Саудовской Аравией и Египтом.
Олимпийские игры должны были состояться этим летом в Токио, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. На футбольный турнир от Южной Америки квалифицировались сборные Бразилии и Аргентины.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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