Четыре игрока Шахтера вызваны в Олимпийскую сборную Бразилии

Сразу четверо игроков «Шахтера» приглашены в олимпийскую сборную Бразилии.

Клуб получил соответствующее письмо из Конфедерации футбола Бразилии. Защитник Додо, полузащитники Майкон, Маркос Антонио и Тете вызваны в расположение олимпийской сборной своей страны. 13 и 16 ноября «селесао» проведут матчи с Саудовской Аравией и Египтом.

Олимпийские игры должны были состояться этим летом в Токио, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. На футбольный турнир от Южной Америки квалифицировались сборные Бразилии и Аргентины.