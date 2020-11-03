Роман ГРИГОРЧУК: «С БАТЭ у нас будет важнейший матч за чемпионство»

В Беларуси есть чемпионская интрига

  • 03.11.2020 10:52
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Роман ГРИГОРЧУК: «С БАТЭ у нас будет важнейший матч за чемпионство»
© twitter.com/fcshakhterby

Украинский наставник «Шахтера» Солигорск Роман Григорчук считает, что предстоящий поединок чемпионата Беларуси против БАТЭ будет ключевым в битве за титул.

«Это будет важнейший поединок за чемпионство. Но вы видите, что много команд борются за медали и не думаю, что развязка наступит за два тура до финиша».

«Мы выиграли – это самое главное. Чемпионская гонка продолжается, все в наших руках. Очки терять нельзя, надо все игры выигрывать – мы одержали победу в одной из них, мы этим довольны. Но понимаем, что работы у нас очень много – по игре есть моменты, которые нужно усовершенствовать», - сказал Григорчук.

БАТЭ лидирует с 53 пунктами, опережая «Шахтер» на 1 очко и «Динамо» Брест на 5.

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Источник — Трибуна Беларусь

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