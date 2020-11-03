Во среду, 4-го ноября, состоится поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанская «Севилья» примет российский «Краснодар».
Матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Севилья» – «Краснодар» покажет видеосервис MEGOGO.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.