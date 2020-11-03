Сергей КОВАЛЕВ: «Шахтеру будет сложнее, чем с Интером и Реалом»

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Ковалев поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах.

— Домашний матч против «Боруссии» превращается для «Шахтера» чуть ли не решающий?

— Как один из аргументов в борьбе за выход в следующий раунд соревнований — да. Могу сказать, что для «оранжево-черных» эта игра будет сложнее, чем с «Интером» или «Реалом».

— Почему?

— Потому что «Боруссия» очень хорошо играет на чужом поле. По проценту очков, набранных в гостях, она выступает лучше. Эта немецкая команда классно вступает в прессинг на чужой половине поля, у нее хорошо сбалансированы линии обороны и атаки, качественный контроль мяча.

— Каким вам видится стартовый состав горняков на предстоящий поединок?

— Не знаю, пойдет ли Каштру на большие изменения по сравнению с матчам против «Интера», но кое-какие перестановки будут. Вижу в основе Тайсона, который уже в порядке, не знаю, в каком состоянии находится Мораес…

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Боруссия» Менхенгладбах состоится во вторник, 3-го ноября, в 19:55 по киевскому времени.