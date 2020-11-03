ФОТО. Лунин готовится к поединку с Интером

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готовится к поединку группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».
«Последняя тренировка перед матчем против «Интера», — прокомментировал Андрей свежее фото.
Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.
Поединок Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» состоится во вторник, 3-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.
NUEVA JORNADA DE #ChampionsLeague 🇪🇸 Último entrenamiento antes de recibir al @inter . Partido vital. #HalaMadrid !!! 🇺🇦 Остання тренування перед матчем проти "Інтера". 🇬🇧 Last training session before receiving Inter. @nikefootball @brave_gk_official #RMCity #training #football #ucl #champions #goalkepper #тренінг #слідувати #сезон #чемпіонська #футбол #AL #AndreyLunin 🛡 @realmadrid 🏆 @championsleague 🎥 @puzzlecomunicaciones
Источник — Instagram
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Вполне могли увидеть в матчах ЛЧ, если б они решили вопрос, но учитывая что у реала очко пока, то и там не будет играть.
Вполне могли увидеть в матчах ЛЧ, если б они решили вопрос, но учитывая что у реала очко пока, то и там не будет играть.
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