ФОТО. Лунин готовится к поединку с Интером

Украинский вратарь продолжает упорно тренироваться в составе «Реала»

  • 03.11.2020 09:39
  • 1500 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Лунин готовится к поединку с Интером
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готовится к поединку группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Последняя тренировка перед матчем против «Интера», — прокомментировал Андрей свежее фото.

Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.

Поединок Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» состоится во вторник, 3-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 10:10
    0
    BaZia, 03.11.2020 10:00
    Мы до конца года хоть в одном матче увидим его в игре за Реал!??
    А что уже кубок был у них?
    Вполне могли увидеть в матчах ЛЧ, если б они решили вопрос, но учитывая что у реала очко пока, то и там не будет играть.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 10:00
    +3
    Мы до конца года хоть в одном матче увидим его в игре за Реал!??
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 03.11.2020 10:00
    +3
    Мы до конца года хоть в одном матче увидим его в игре за Реал!??
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 10:10
    0
    BaZia, 03.11.2020 10:00
    Мы до конца года хоть в одном матче увидим его в игре за Реал!??
    А что уже кубок был у них?
    Вполне могли увидеть в матчах ЛЧ, если б они решили вопрос, но учитывая что у реала очко пока, то и там не будет играть.
    Ссылка
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