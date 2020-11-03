ФОТО. Лунин готовится к поединку с Интером

21-летний украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готовится к поединку группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Последняя тренировка перед матчем против «Интера», — прокомментировал Андрей свежее фото.

Текущий сезон Лунин проводит в составе «Реала». Украинец пока не сыграл ни одного матча за мадридский клуб.

Поединок Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» состоится во вторник, 3-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.