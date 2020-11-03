В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу «Эллас Верона» со счетом 3:1 победила «Беневенто».
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эллас Верона» — «Беневенто» — 3:1
Голы: Барак, 17, 63, Лазович, 77 — Лападула, 56
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
|73'
|Джанлука Капрари (Беневенто) получает красную карточку.
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Эллас Верона).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Жанлука Лападула (Беневенто).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Эллас Верона).
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Источник — YouTube
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