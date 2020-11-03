САБО: «Динамо нужно готовиться только к ответному матчу с Ференцварошем»

Специалист считает, что из Барселоны увезти очки киевляне не смогут

  • 03.11.2020 09:32
  • 1860 просмотров
  • 14 комментариев
САБО: «Динамо нужно готовиться только к ответному матчу с Ференцварошем»
© 1927.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо отметил, что не ожидает позитивного результата от матча «бело-синих» и «Барселоны».
 
«Все зависит от того, сколько забьет «Барселона». Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти три очка. Что бы не творилось в каталонском клубе - это «Барселона».

Динамовцы же ждут матч с «Ференцварошем». Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать «Ференцварош», занимать третье место и играть в Лиге Европы.

Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы б говорили о каких-то шансах. Я буду болеть, чтобы «Динамо» много не пропустило. Согласен на 2:0 или 3:1.

Да и матч с «Шахтером», который ждет киевлян после игры с «Барселоной», важнее. Тем более, что после еврокубков наши команды вымученные. Игроки не привыкли играть в таком ритме.

Некоторые эксперты спорят со мной. Они не знают, что такое мышечные травмы. Очень тяжелый график у наших команд - это вносит свои коррективы в игру», - сказал Сабо.

Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — 1927.kiev.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    George Abuladze
      George Abuladze, 03.11.2020 10:30
    0
    Такие Динамовские сердца как Сабо и развалили великий клуб, довели его до состояния 2 лиги, а сейчас кудахкают - все не то, все не так!
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    REALIST
    online
      REALIST, 03.11.2020 10:24
    -1
    ЙоЙо озвучив всім відомі речі, але вболівати за 2-0/3-1 проти своєї бувшой команди - це як мінімум неблагородно
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.11.2020 10:19
    -1
    В чем прав Сабо, так это в том, что у Динамо осталась главная игра в группе - с Ференцварошем. А с матче с Барселоной может все что угодно произойти, вдруг игроки Барсы протест устроят и сплавят окончательно все руководство команды? Или на контору сиграют, зарплаты урезали всем и не хило... Футбол не предсказуем....
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    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 10:18
    -2
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:17
    Думаю Шахта уже всем все доказала в матчах с Реалом и Интером что готова бороться за продолжение выступлений в ЛЧ. Другое дело, что может не повезти, так как это футбол и мяч круглый.
    То уже по факту. А если б он объективен был хоть на грамм, то именно то что я озвучил пел бы про шахту до матчей. Но у него гумно из всех дыр на ДК только, и не стыдно ж учитывая ск провел в игр за клуб и как тренер и как игрок.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:17
    -1
    Alex86 1, 03.11.2020 10:13
    угу, сидел бы на ставке пенс в др. месте и сказал бы шо шахте с реалом и интером вообще ловить не чего и нужно с немцами брать очки для ЛЕ, так что не надо ля-ля)
    Думаю Шахта уже всем все доказала в матчах с Реалом и Интером что готова бороться за продолжение выступлений в ЛЧ. Другое дело, что может не повезти, так как это футбол и мяч круглый.
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    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 10:13
    -3
    ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:10
    Вполне адекватный комментарий от Сабо.
    угу, сидел бы на ставке пенс в др. месте и сказал бы шо шахте с реалом и интером вообще ловить не чего и нужно с немцами брать очки для ЛЕ, так что не надо ля-ля)
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:13
    +1
    Barsa2019, 03.11.2020 09:59
    Не ищите логики в футболе, Шахтеру тоже шансов с Реалом и Интером мало кто давал
    Да но это Шахтер, у них ведь есть бразильцы которые в любой момент могут удивить и преподнести сюрприз за счёт бразильской техники или скорости. У Динамо только Цыганков может иногда блеснуть чем-то похожим.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:10
    +2
    Вполне адекватный комментарий от Сабо.
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    Barsa2019
      Barsa2019, 03.11.2020 09:59
    -2
    Не ищите логики в футболе, Шахтеру тоже шансов с Реалом и Интером мало кто давал
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.11.2020 09:58
    -2
    С Ференцварошем нужно было брать свои 3 очка, а теперь еще и в Киеве с ними может быть проблема. Ребров однозначно настроит команду против Динамо. А с Барселоной, там без шансов. Что не так сказал Сабо? Барселона не будет бежать забивать 10 мячей, забьет голов 5 и все.
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    Penal
    online
      Penal, 03.11.2020 09:55
    -4
    Мистер Очевидность.....Не думаю, что можно назвать патриотами тех, кто будет говорить об очках Динамо в матчах с Барселоной и Ювентусом.... Сабо озвучил то, что и так совершенно понятно......Кто он после этого - реалист или не патриот - личное решение каждого...
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    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 09:51
    +1
    перегибает старый конь
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.11.2020 09:50
    0
    Мечта.
    Собрать бы вас всех экспертов на планерку.
    И так громко от души сказать: "Идите на юг"
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 09:40
    -2
    Как я люблю прогнозы Ёжика, потому что они никогда не сбываются.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:10
    +2
    Вполне адекватный комментарий от Сабо.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 10:13
    +1
    Barsa2019, 03.11.2020 09:59
    Не ищите логики в футболе, Шахтеру тоже шансов с Реалом и Интером мало кто давал
    Да но это Шахтер, у них ведь есть бразильцы которые в любой момент могут удивить и преподнести сюрприз за счёт бразильской техники или скорости. У Динамо только Цыганков может иногда блеснуть чем-то похожим.
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    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 09:51
    +1
    перегибает старый конь
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    George Abuladze
      George Abuladze, 03.11.2020 10:30
    0
    Такие Динамовские сердца как Сабо и развалили великий клуб, довели его до состояния 2 лиги, а сейчас кудахкают - все не то, все не так!
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.11.2020 09:50
    0
    Мечта.
    Собрать бы вас всех экспертов на планерку.
    И так громко от души сказать: "Идите на юг"
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