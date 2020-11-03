САБО: «Динамо нужно готовиться только к ответному матчу с Ференцварошем»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо отметил, что не ожидает позитивного результата от матча «бело-синих» и «Барселоны».



«Все зависит от того, сколько забьет «Барселона». Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти три очка. Что бы не творилось в каталонском клубе - это «Барселона».

Динамовцы же ждут матч с «Ференцварошем». Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать «Ференцварош», занимать третье место и играть в Лиге Европы.

Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы б говорили о каких-то шансах. Я буду болеть, чтобы «Динамо» много не пропустило. Согласен на 2:0 или 3:1.

Да и матч с «Шахтером», который ждет киевлян после игры с «Барселоной», важнее. Тем более, что после еврокубков наши команды вымученные. Игроки не привыкли играть в таком ритме.

Некоторые эксперты спорят со мной. Они не знают, что такое мышечные травмы. Очень тяжелый график у наших команд - это вносит свои коррективы в игру», - сказал Сабо.

Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.