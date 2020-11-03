Райана Гиггза арестовали за нападение на девушку

Главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза арестовали. Как сообщает The Sun, девушка легендарного футболиста вызвала полицию 1 ноября. Она обвинила Гиггза в нападении и нанесении телесных повреждений.
2 ноября валлиец был допрошен, а затем его освободили под залог до завершения расследования.
Отмечается, что женщина получила легкие травмы, но не нуждалась в помощи медиков.
ВИДЕО. Арестован полицией. Как футболист МЮ подрался в баре.
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Источник — The Sun
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