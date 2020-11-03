Зинедин ЗИДАН: «Футбол стал более равным, слабых команд не осталось»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча «Интером» в третьем туре Лиги чемпинов.

««Интер» - хорошая команда. Они делают большой упор на «физику» и хорошо играют в футбол. Нас ждет еще один сложный матч. Это будет очередной финал.

Футбол становится все более равным, слабых команд не осталось. Футбол становится сложнее и красивее. Сегодня выиграть может любой. Поэтому мы радуемся каждой победе.

Это финал, но в Мадриде новый финал каждый день. Мы знаем это и постараемся сыграть внимательно. Завтра собираемся взять три очка.

Игроки, которые собраны здесь, всегда хотят творить историю. Эден Азар, Карим Бензема и Марко Асенсио очень важны для команды. Уверен, все они сыграют важные роли. Я знаю, что были разговоры о том, что нам нужно что-то поменять в команде. Но я вижу, что все хотят побеждать, а для тренера это очень хорошо», - сказал Зидан.

Матч «Реал» - «Интер» состоится 3 ноября в Мадриде. Начало встречи в 22:00 по Киеву.