ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:30. Локомотив - Атлетико 10,44 - 5,35 - 1,35
22:00. Шахтер - Боруссия М 3,25 - 3,65 - 2,67
22:00. Зальцбург - Бавария 7,64 - 6,05 - 1,35
22:00. Реал Мадрид - Интер 1,94 - 4,05 - 3,95
22:00. Манчестер Сити - Олимпиакос 1,24 - 7,05 - 15,95
22:00. Порту - Марсель 1,84 - 3,55 - 4,45
22:00. Мидтьюланн - Аякс 3,64 - 3,95 - 2,15
22:00. Аталанта - Ливерпуль 3,24 - 3,95 - 2,15
Виталий Петровский, Sport.ua
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