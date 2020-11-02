ГВАРДИОЛА - об успехах Шахтера в ЛЧ: «Абсурд. Раньше такого не было»

Наставник «Манчестер Сити» - о конкуренции в Лиге чемпионов

  • 02.11.2020 21:03
  • 7525 просмотров
  • 16 комментариев
ГВАРДИОЛА - об успехах Шахтера в ЛЧ: «Абсурд. Раньше такого не было»
© twitter.com/ManCity

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил уровень конкуренции в Лиге чемпионов на данный момент:

«Здесь тяжело, очень тяжело. Есть много примеров, подтверждающих то, что я говорю. Здесь больше игр против более подготовленных тренеров. Больше матчей, в которых тренеры знают, что они должны делать.

Команды здесь сильнее. В каждом клубе больше денег, а не только в нескольких командах. У многих есть возможность тратить и покупать игроков.

Это сложно. Взгляните на «Аталанту» в прошлом сезоне, на полуфиналистов Лиги чемпионов, на борьбу в Серии А – это было невероятно. Взгляните на «Шахтер» в матче с «Реалом», который затем сыграл вничью с «Интером». Это абсурд, раньше такого не было.

Пробиться в плей-офф непросто. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: «Поздравляю, наслаждайтесь моментом». Выход в следующий раунд – первый успех сезона».

Завтра, 3 ноября, «Ман Сити» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет «Олимпиакос».

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Источник — Goal.com

(56 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 22:22
    0
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 22:20
    Как же пердак горит у совушек, что от успешной игры Шахты весь футбольный мир в шоке и футбольные звезды все больше говорят о горняках.
    Ну не зря же мы лучшая футбольная команда восточной Европы.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 22:20
    -1
    Как же пердак горит у совушек, что от успешной игры Шахты весь футбольный мир в шоке и футбольные звезды все больше говорят о горняках.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 02.11.2020 22:17
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 21:36
    ты к мирче на всех ветках неровно дышишь прям, что-то личное?
    Автограф не дал
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 02.11.2020 22:16
    -1
    mayakovskiy2, 02.11.2020 21:27
    Почему Пеп не упомянул "равную" игру Динамо с Юве? Явно проплаченный Ахметом комментарий.
    И что значит раньше такого не было? А как же Мирча Михайлович Лакатош?))
    Сильно высоко шнобель поднял крот. И вообще он вашу победу и ничью как абсурд приписал
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 22:04
    0
    polesse2000, 02.11.2020 21:48
    Совсем плох Пеп стал! Не может дождаться прихода Месси на халяву. Нельзя такому спецу делать выводы по одному неудачному первому тайму "Реала". Если-бы у "Реала" был тренер Ю.Клопп, а не это недоразумение Зидан этого поражения никогда небыло-бы. Да у них и в приоритете была игра с "Барселоной", которую они и выиграли.
    Во-первых не по одному матчу, а по двум он делает вывод. Он упомянул и матч с Интером. Кроме того, хватит искать отмазки (сколько их уже было разных?) и хватит завидовать
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 02.11.2020 21:59
    +1
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 21:20
    Очень приятно! Шахтер продолжает шокировать весь футбольный мир!
    А Динамо наоборот шокує Україну негативними результатами на міжнародній арені, подвиги з Лугано, Мальмо, Копенгагенем, Яблонцем, Шкандербеу, Партизаном, будуть ще довго асоціюватись з саме з цим клубом
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 21:56
    0
    Кажется, конкуренция в ЛЧ всегда была очень хорошей, сильной и непредсказуемой. Бывали конечно скучные матчи, где было все сразу понятно, но это редкость
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 21:53
    0
    Alex86 1, 02.11.2020 21:33
    или я что-то не так понимаю или какую-то околесицу городит гвардиола. Раньше такого не было? Та было и всегда, можно уйму приводить примеров, одно ДК '99 чего стоит, хотя там игроки были с низкой стоимостью, особенно накануне пока сабо их тренировал, а что уж про шахту говорить если там в районе 1ОО млн состав, тоже далеко не копейки, хоть и значительно меньше чем у грандов
    В 99-и Гвардиола сам играл в Барселоне)) я думаю он все же о свежих «удивлениях» а не о 20-ти летней давности
    Ссылка
    JV
      JV, 02.11.2020 21:49
    -1
    Alex86 1, 02.11.2020 21:36
    ты к мирче на всех ветках неровно дышишь прям, что-то личное?
    Это наверное его незаконорожденный сын
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 02.11.2020 21:48
    -1
    Совсем плох Пеп стал! Не может дождаться прихода Месси на халяву. Нельзя такому спецу делать выводы по одному неудачному первому тайму "Реала". Если-бы у "Реала" был тренер Ю.Клопп, а не это недоразумение Зидан этого поражения никогда небыло-бы. Да у них и в приоритете была игра с "Барселоной", которую они и выиграли.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 21:46
    -2
    mayakovskiy2, 02.11.2020 21:27
    Почему Пеп не упомянул "равную" игру Динамо с Юве? Явно проплаченный Ахметом комментарий.
    И что значит раньше такого не было? А как же Мирча Михайлович Лакатош?))
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 02.11.2020 21:40
    -2
    пфф, ну в АПЛ тоже у всех есть возможность тратить и покупать игроков. Там наверно в одной АПЛ этим летом больше было потрачено чем всеми другими клубами ЛЧ вместе взятых. Плюс пока будет ковид, будет еще очень много интересных результатов в футболе.
    "В каждом клубе больше денег, а не только в нескольких командах" интересно это он про Динамо или Ференцварош... как раз в ЛЧ и есть несколько клубов которые по бабкам в несколько раз опережают остальных.
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    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 21:36
    +1
    mayakovskiy2, 02.11.2020 21:27
    Почему Пеп не упомянул "равную" игру Динамо с Юве? Явно проплаченный Ахметом комментарий.
    И что значит раньше такого не было? А как же Мирча Михайлович Лакатош?))
    ты к мирче на всех ветках неровно дышишь прям, что-то личное?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 21:33
    +3
    или я что-то не так понимаю или какую-то околесицу городит гвардиола. Раньше такого не было? Та было и всегда, можно уйму приводить примеров, одно ДК '99 чего стоит, хотя там игроки были с низкой стоимостью, особенно накануне пока сабо их тренировал, а что уж про шахту говорить если там в районе 1ОО млн состав, тоже далеко не копейки, хоть и значительно меньше чем у грандов
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 21:27
    -3
    Почему Пеп не упомянул "равную" игру Динамо с Юве? Явно проплаченный Ахметом комментарий.
    И что значит раньше такого не было? А как же Мирча Михайлович Лакатош?))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 21:20
    -1
    Очень приятно! Шахтер продолжает шокировать весь футбольный мир!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 21:33
    +3
    или я что-то не так понимаю или какую-то околесицу городит гвардиола. Раньше такого не было? Та было и всегда, можно уйму приводить примеров, одно ДК '99 чего стоит, хотя там игроки были с низкой стоимостью, особенно накануне пока сабо их тренировал, а что уж про шахту говорить если там в районе 1ОО млн состав, тоже далеко не копейки, хоть и значительно меньше чем у грандов
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 02.11.2020 21:59
    +1
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 21:20
    Очень приятно! Шахтер продолжает шокировать весь футбольный мир!
    А Динамо наоборот шокує Україну негативними результатами на міжнародній арені, подвиги з Лугано, Мальмо, Копенгагенем, Яблонцем, Шкандербеу, Партизаном, будуть ще довго асоціюватись з саме з цим клубом
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 21:36
    +1
    mayakovskiy2, 02.11.2020 21:27
    Почему Пеп не упомянул "равную" игру Динамо с Юве? Явно проплаченный Ахметом комментарий.
    И что значит раньше такого не было? А как же Мирча Михайлович Лакатош?))
    ты к мирче на всех ветках неровно дышишь прям, что-то личное?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 22:22
    0
    ZAKARPATFAN, 02.11.2020 22:20
    Как же пердак горит у совушек, что от успешной игры Шахты весь футбольный мир в шоке и футбольные звезды все больше говорят о горняках.
    Ну не зря же мы лучшая футбольная команда восточной Европы.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 22:04
    0
    polesse2000, 02.11.2020 21:48
    Совсем плох Пеп стал! Не может дождаться прихода Месси на халяву. Нельзя такому спецу делать выводы по одному неудачному первому тайму "Реала". Если-бы у "Реала" был тренер Ю.Клопп, а не это недоразумение Зидан этого поражения никогда небыло-бы. Да у них и в приоритете была игра с "Барселоной", которую они и выиграли.
    Во-первых не по одному матчу, а по двум он делает вывод. Он упомянул и матч с Интером. Кроме того, хватит искать отмазки (сколько их уже было разных?) и хватит завидовать
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 21:56
    0
    Кажется, конкуренция в ЛЧ всегда была очень хорошей, сильной и непредсказуемой. Бывали конечно скучные матчи, где было все сразу понятно, но это редкость
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 21:53
    0
    Alex86 1, 02.11.2020 21:33
    или я что-то не так понимаю или какую-то околесицу городит гвардиола. Раньше такого не было? Та было и всегда, можно уйму приводить примеров, одно ДК '99 чего стоит, хотя там игроки были с низкой стоимостью, особенно накануне пока сабо их тренировал, а что уж про шахту говорить если там в районе 1ОО млн состав, тоже далеко не копейки, хоть и значительно меньше чем у грандов
    В 99-и Гвардиола сам играл в Барселоне)) я думаю он все же о свежих «удивлениях» а не о 20-ти летней давности
    Ссылка
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