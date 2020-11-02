Тренер Боруссии М: «С Шахтером хотим сыграть в открытый футбол»

Наставник «Боруссии» Менхенгладбах Марко Розе дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Шахтер» хорошо умеет обороняться, но мы знаем, как быстро они умеют переключаться на атаку. С этим нужно быть осторожным, и мы знаем, что можем воспользоваться своими шансами. Тактически у нас очень гибкая команда. Способны сыграть и в 3 три центральных защитника, и в традиционные 4 защитника. Хотим сыграть агрессивно».

«Видели, как «Шахтер» умеет наказывать соперников, однако хотелось бы сыграть в открытый футбол. Помним, что в двух матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Интера» упустили победы, когда вели в счете».

«Мы уважаем «Шахтер», они давно выступают в еврокубках, выиграли Лигу Европы. Что касается нашей группы, то после двух туров все достаточно плотно, а потому каждый матч важен», - считает Розе.

Матч состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Луиша Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У «Боруссии» 2 очка.