Тренер Боруссии М: «С Шахтером хотим сыграть в открытый футбол»

Марко Розе дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов

  • 02.11.2020 20:49
  • 1352 просмотра
  • 6 комментариев
Тренер Боруссии М: «С Шахтером хотим сыграть в открытый футбол»
© twitter.com/borussia

Наставник «Боруссии» Менхенгладбах Марко Розе дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Шахтер» хорошо умеет обороняться, но мы знаем, как быстро они умеют переключаться на атаку. С этим нужно быть осторожным, и мы знаем, что можем воспользоваться своими шансами. Тактически у нас очень гибкая команда. Способны сыграть и в 3 три центральных защитника, и в традиционные 4 защитника. Хотим сыграть агрессивно».

«Видели, как «Шахтер» умеет наказывать соперников, однако хотелось бы сыграть в открытый футбол. Помним, что в двух матчах Лиги чемпионов против «Реала» и «Интера» упустили победы, когда вели в счете».

«Мы уважаем «Шахтер», они давно выступают в еврокубках, выиграли Лигу Европы. Что касается нашей группы, то после двух туров все достаточно плотно, а потому каждый матч важен», - считает Розе.

Матч состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Луиша Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У «Боруссии» 2 очка.

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Источник — ФК Боруссия Менхенгладбах

(16 голосов)

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Комментарии
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 21:15
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7777, 02.11.2020 21:07
    Играйте играйте ,хорошо что не автобуссом как некторыее
    У нас автобус, а некоторые дауны из штольни поезд поставили в матче с Интером и всё равно чуть не обделались. Если бы не продажная судья из Болгарии, которая пенальти не поставила, очко штольни было бы разорвано
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 21:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Желаю вам разорвать очко штольни и порадовать украинцев
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 02.11.2020 21:12
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Alexey Antonenko, 02.11.2020 21:07
    А вагонетка закроется.
    Ты уже убрал свинарник ? зделал вечернию дойку автобусник?,иди свечи ставь в церковь что бы твоему автобусу больше 10 не забили в среду !!!
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    Maks7777
      Maks7777, 02.11.2020 21:07
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Играйте играйте ,хорошо что не автобуссом как некторыее
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 02.11.2020 21:07
    +1
    А вагонетка закроется.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 20:55
    -3
    Какой открытый футбол, ты чего? Не вздумайте. Надеюсь он блефует
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 21:15
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Maks7777, 02.11.2020 21:07
    Играйте играйте ,хорошо что не автобуссом как некторыее
    У нас автобус, а некоторые дауны из штольни поезд поставили в матче с Интером и всё равно чуть не обделались. Если бы не продажная судья из Болгарии, которая пенальти не поставила, очко штольни было бы разорвано
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 21:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Желаю вам разорвать очко штольни и порадовать украинцев
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 02.11.2020 21:07
    +1
    А вагонетка закроется.
    Ссылка
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