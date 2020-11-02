Игорь ЦЫГАНЫК: «Странно, как наши гранды боятся своих же арендованных»

Журналист Игорь Цыганык рад тому, что «Заря» в матче УПЛ разрешила арендованному «Ингульцу» Денису Янакову сыграть против себя. При этом «Шахтер» и «Динамо» обычно это запрещают.

«Они позволили Янакову, которого арендовали «Ингульцу», сыграть против них. И Янаков забил гол и отобрал у «Зари» 2 очка. И это футбол. Мне странно смотреть, как наши гранды боятся своих же игроков арендованных, боятся терять очки. А «Заря» показывает пример. Раньше такой пример показывал «Днепр».

«И это был футбол. И это уважение к сопернику. А «Мариуполь» выставляет на «Шахтер» 14 игроков в заявке. Это смешно. Как и «Динамо». Я смотрел матч против «Днепра-1». Они неплохо смотрелись, но был бы Дубинчак, был бы Булеца, которые принадлежат «Динамо», то было бы интереснее».

«Это проблема украинского футбола. Респект «Заре», - сказал Цыганык.