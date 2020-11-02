Игорь ЦЫГАНЫК: «Странно, как наши гранды боятся своих же арендованных»

Журналист поделился мнением по поводу арендованных футболистов

  • 02.11.2020 21:11
  • 1648 просмотров
  • 7 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Странно, как наши гранды боятся своих же арендованных»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык рад тому, что «Заря» в матче УПЛ разрешила арендованному «Ингульцу» Денису Янакову сыграть против себя. При этом «Шахтер» и «Динамо» обычно это запрещают.

«Они позволили Янакову, которого арендовали «Ингульцу», сыграть против них. И Янаков забил гол и отобрал у «Зари» 2 очка. И это футбол. Мне странно смотреть, как наши гранды боятся своих же игроков арендованных, боятся терять очки. А «Заря» показывает пример. Раньше такой пример показывал «Днепр».

«И это был футбол. И это уважение к сопернику. А «Мариуполь» выставляет на «Шахтер» 14 игроков в заявке. Это смешно. Как и «Динамо». Я смотрел матч против «Днепра-1». Они неплохо смотрелись, но был бы Дубинчак, был бы Булеца, которые принадлежат «Динамо», то было бы интереснее».

«Это проблема украинского футбола. Респект «Заре», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 22:06
    0
    Я этого не понимаю, почему не разрешать играть арендованным игрокам? Ведь матчи были бы намного зрелищнее.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 22:03
    0
    Мне вообще не нравится аренда в команду. которая играет с вами в одном турнире. Теряется спортивный принцип. Либо сдавать в аренду заграницу, либо в первую лигу, чтобы не было конфликта интересов.
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 21:49
    +2
    Ого, Цыганык впервые сказал что-то объективное. Я поддерживаю игру арендован против своих клубов. Так как это рост игрока. Клуб отдал игрока расти в другой клуб и пусть он покажет, что уже умеет против своего же клуба. Можно вечно обсуждать то, что пусть платят зп арендованным, это правильно с одной стороны, с другой у того клуба может не так много финансов. А футболисту нужно расти. Как расти футболисту с Минаем? Да, он может что-то показать там с Десной или Зарей и другими такими же командами их уровня. Но ДК и ШД - клубы ЛЧ. Мне никогда не нравилось это в ШД и ДК, что они этого так боятся. Именно против вас, в первую очередь, он должен показывать хорошую игру, вы же большие клубы, уровня ЛЧ. наверное вряд ли что-то измениться, но было бы приятно.
    Я хз как обстояла обстановка с Коутиньо, платила ему зп Бавария или Барса, это не так важно. Но чел вышел и показал то, что зря его списали.
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    Penal
    online
      Penal, 02.11.2020 21:46
    -1
    Это правило работает практически везде в Европе. Другое дело, что Цыганыку нужно чем-то зацепиться сети, вот и подбрасывает лохам всякий информационный мусор.....
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 21:21
    +1
    Ок. Пусть клубы платят зп. Всем арендованным
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    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 21:20
    +4
    С одной стороны странно че боятся, с др. в ДК так точно камень не кинешь, супряга трешку положил, а вот в случае с шахтой когда весь состав в марике свой, так в принципе могут и выпускать, они по звонку матч могут слить если работодатель скажет например, а механизмы если надо придумают запросто
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    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 02.11.2020 21:17
    +3
    А потом Палкин ,Суркис кажуть что оні проігрють в ліге чемпіонов бо у нас чемпіонат слабий
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 21:20
    +4
    С одной стороны странно че боятся, с др. в ДК так точно камень не кинешь, супряга трешку положил, а вот в случае с шахтой когда весь состав в марике свой, так в принципе могут и выпускать, они по звонку матч могут слить если работодатель скажет например, а механизмы если надо придумают запросто
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 02.11.2020 21:17
    +3
    А потом Палкин ,Суркис кажуть что оні проігрють в ліге чемпіонов бо у нас чемпіонат слабий
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 21:49
    +2
    Ого, Цыганык впервые сказал что-то объективное. Я поддерживаю игру арендован против своих клубов. Так как это рост игрока. Клуб отдал игрока расти в другой клуб и пусть он покажет, что уже умеет против своего же клуба. Можно вечно обсуждать то, что пусть платят зп арендованным, это правильно с одной стороны, с другой у того клуба может не так много финансов. А футболисту нужно расти. Как расти футболисту с Минаем? Да, он может что-то показать там с Десной или Зарей и другими такими же командами их уровня. Но ДК и ШД - клубы ЛЧ. Мне никогда не нравилось это в ШД и ДК, что они этого так боятся. Именно против вас, в первую очередь, он должен показывать хорошую игру, вы же большие клубы, уровня ЛЧ. наверное вряд ли что-то измениться, но было бы приятно.
    Я хз как обстояла обстановка с Коутиньо, платила ему зп Бавария или Барса, это не так важно. Но чел вышел и показал то, что зря его списали.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 21:21
    +1
    Ок. Пусть клубы платят зп. Всем арендованным
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 22:06
    0
    Я этого не понимаю, почему не разрешать играть арендованным игрокам? Ведь матчи были бы намного зрелищнее.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 22:03
    0
    Мне вообще не нравится аренда в команду. которая играет с вами в одном турнире. Теряется спортивный принцип. Либо сдавать в аренду заграницу, либо в первую лигу, чтобы не было конфликта интересов.
    Ссылка
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