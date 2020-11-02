МАЙКОН: «Не имеет значения, что сейчас Шахтер лидирует в группе ЛЧ»

Хавбек «Шахтера» уверен, что будет большой бой в Лиге чемпионов

  • 02.11.2020 19:23
  • 1307 просмотров
  • 4 комментария
МАЙКОН: «Не имеет значения, что сейчас Шахтер лидирует в группе ЛЧ»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Майкон дал комментарий перед завтрашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах.

«Завтра жду большой игры, сложного матча. Соперник сильный, они любят атаковать, делают много передач. Мы максимально изучили соперника, хотим показать свой футбол. Безусловно, нас ждет большой матч, потому что все хотят получить 3 очка для получения какого-то спокойствия в группе».

«Сыграны 2 тура, рано о чем-то говорить. Не имеет значения, что сейчас мы лидируем. Конечно, сделаем все, чтобы выйти из группы. В футболе все происходит внезапно, все быстро меняется. После 6-го тура посмотрим».

«Было бы круто, если я завтра смогу забить, но это не будет иметь значения, если мы проиграем», - сказал Майкон.

Матч пройдет 3-го ноября, старт в 19:55.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:44
    0
    Шахтёрутв этом сезоне по силам и с реалом и с интером а особенно с Борусиией М играть и показывать результат, ,верим в команду только победа,только Шахтёр!!
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.11.2020 19:40
    +2
    был такой сезон когда в группе ЛЧ Шахтёр выиграв первые две встречи, проиграл оставшиеся четыре и занял четвёртое место. Было-было-было.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:30
    0
    Это точно, с немцами нужно будет очень постараться.
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    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 02.11.2020 19:25
    0
    оставшиеся матчи можно все спокойно проиграть, соперники все сильные
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.11.2020 19:40
    +2
    был такой сезон когда в группе ЛЧ Шахтёр выиграв первые две встречи, проиграл оставшиеся четыре и занял четвёртое место. Было-было-было.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:44
    0
    Шахтёрутв этом сезоне по силам и с реалом и с интером а особенно с Борусиией М играть и показывать результат, ,верим в команду только победа,только Шахтёр!!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:30
    0
    Это точно, с немцами нужно будет очень постараться.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 02.11.2020 19:25
    0
    оставшиеся матчи можно все спокойно проиграть, соперники все сильные
    Ссылка
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