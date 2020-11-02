Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Каждый мечтает сыграть против Барселоны»

Киевлянам предстоит тяжелый матч еврокубка

  • 02.11.2020 18:56
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Каждый мечтает сыграть против Барселоны»
© fcdynamo.kiev.ua

4-го ноября «Динамо» Киев на выезде сыграет против «Барселоны» в 3-м матче группового этапа Лиги чемпионов.

Точно не сыграет хавбек Сергей Сидорчук, который был удален в прошлой встрече, а его может заменить Александр Андриевский.

«Тот, кто выйдет, я уверен, полноценно постарается заменить Сидорчука. Мы все готовы. Все готовятся к такому серьезному матчу».

«Все мечтают сыграть против «Барселоны», - сказал Андриевский.

Матч начнется в 22:00.

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Источник — ПроФутбол

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