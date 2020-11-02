Луиш КАШТРУ: «Боруссия М обожает атакующий футбол. Шахтеру будет тяжело»

Тренер «Шахтера» Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов перед третьим матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах.

О матчах против немецких команд: «Мне кажется, у «Шахтера» хорошая статистика не только с немецкими командами. В прошлом еврокубковом сезоне мы провели 12 матчей и трижды проиграли. Мы неплохо играли и с «Манчестер Сити», и с «Аталантой», и с «Динамо» Загреб. Не только немецкие команды».

О тактике на матч против «Боруссии»: «Мы в таких матчах не можем думать только о своей команде. Это касается Лиги чемпионов. Нам будет противостоять большая сила, мы уважаем противника. Важно быть эффективными и в обороне, и в атаке. Самое главное - большая внимательность, дисциплина и полная самоотдача. Мы прекрасно понимаем, какой сложный матч нам предстоит»

О матче без зрителей: «Дополнительного давления из-за отсутствия болельщиков не будет. Но я много раз говорил, что стадион без болельщиков - это стадион без души, его сердце не бьется. Ледяная атмосфера. Неприятно, мало эмоций. К сожалению, люди, возможно, еще не начали уважать коронавирус. Когда я смотрю на десятерых игроков «Шахтера», у троих из которых были осложнения на легкие, а еще у одного - на сердце, то начинаешь задумываться о вирусе. Ребятам 20 с небольшим лет, и они болеют. Начинаешь понимать всю опасность».

»Жаль, что не все люди понимают. Странно, что я вижу заполненные автобусы в городе, вижу людей, которые не носят маски и активно посещают публичные места. Люди мало сделали, чтобы вернуться на стадион. Вообще все странно. Футбол сейчас странный».

О Боруссиии М: «Боруссия» с «Реалом» вела 2:0 и только в конце мадридцы сравняли. Это же было с «Интером», который сделал камбэк. «Боруссия» обожает атакующий футбол - у них 4 гола в двух матчах. Атакующий футбол - их ДНК, это любимый футбол. Не устаю повторять, что мы находимся в ужаснейшей группе с такими противниками. Но с такими сложными матчами я все больше ценю своих игроков. Это фантастика, как они себя показывают. Я ими всем доверяю».

О родном стадионе: «Наша цель - быть на Донбасс Арене. Я, конечно, там никогда не был, но эта арена у нас в голове постоянно. Клуб очень хочет вернуться на свой стадион и в свой город. Это страшно. Что мы не можем вернуться на свой стадион, в свой город».

«Несправедливый и странный мир нас сейчас окружает».

Матч состоится 3-го ноября, старт в 19:55. Команда Каштру после двух туров лидирует с 4 пунктами. У соперника 2 очка.