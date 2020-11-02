Орест КОСТИК: «Мой кумир — Андрей Пятов»

21-летний украинский голкипер «Львова» Орест Костик рассказал, на кого он равняется.

— К чьим советам ты прислушиваешься?

— В моем становлении мне очень помог тренер вратарей молодежного состава Львова Игорь Рыпновский. Нормальные у меня отношения и с тренером вратарей основного состава Вадимом Деонасом. Спасибо им за поддержку. А в плане мотивации для меня лучший советчик — мой отец. Он никогда не играл в футбол, однако старался не пропускать матчи с моим участием. И иногда мне доставалось от него, как говорят, на орехи…

— Кто служит для тебя примером, как вратарь?

— Мой кумир — Андрей Пятов, он настоящий профессионал и, что для меня очень ценно, скромный человек.

— Наверняка ты мечтаешь когда-нибудь сыграть за национальную сборную Украины.

— Знаете, я всегда мечтал выступать в Премьер-лиге. Эта вершина уже покорилась. Теперь главное — закрепиться в основном составе «Львова», а уже потом можно подумать и о молодежной сборной Украины. Возраст еще позволяет.