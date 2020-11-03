Во вторник, 3 ноября в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Интером». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано».
Начало матча в 22:00 по Киеву.
Реал – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок можно посмотреть на канале «Футбол 2» и видеосервисе MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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