Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Де Пена сыграет против Барсы слева в обороне»

Журналист Игорь Цыганык считает, что тренер «Динамо» Мирча Луческу будет вынужден поставить вингера Карлоса Де Пену на проблемную позицию левого защитника.

Основной левый защитник Виталий Миколенко заболел коронавирусом. Эта же участь постигла Александра Караваева, который подменял Миколенко.

«Я уверен, что Де Пена выйдет на позицию левого защитника. У него хорошая левая нога, он прошел все сборы и является игроком основы. Думаю, сыграет Де Пена».

«Не сомневаюсь, что он фаворит, чтобы там сыграть», - сказал Цыганык.

Матч состоится 4-го ноября, старт в 22:00.