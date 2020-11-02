Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Де Пена сыграет против Барсы слева в обороне»

Неожиданный прогноз от журналиста

  • 02.11.2020 18:30
  • 1424 просмотра
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Де Пена сыграет против Барсы слева в обороне»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык считает, что тренер «Динамо» Мирча Луческу будет вынужден поставить вингера Карлоса Де Пену на проблемную позицию левого защитника.

Основной левый защитник Виталий Миколенко заболел коронавирусом. Эта же участь постигла Александра Караваева, который подменял Миколенко.

«Я уверен, что Де Пена выйдет на позицию левого защитника. У него хорошая левая нога, он прошел все сборы и является игроком основы. Думаю, сыграет Де Пена».

«Не сомневаюсь, что он фаворит, чтобы там сыграть», - сказал Цыганык.

Матч состоится 4-го ноября, старт в 22:00.

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 19:04
    +1
    Можно гусеву с вукоевичем сыграть в матче,хуже точно не будет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 18:59
    0
    верещавый как обычно какую-то околесицу плетет, он или правда тугодум или то специально что б хайп был и тиражировали несенитныци его
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 02.11.2020 18:54
    0
    А Родригес на воротах
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 02.11.2020 18:42
    0
    Та хоть Версия, главное чтобы сыграл, а не отбыл номер
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 18:38
    0
    Ынсайдер.
    Ссылка
    romanchik.8400
    online
      romanchik.8400, 02.11.2020 18:34
    0
    Где новость которая Патриотам пуканы порвёт...?? Про Дениса Баланюка в Торпедо Москва?)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 19:04
    +1
    Можно гусеву с вукоевичем сыграть в матче,хуже точно не будет
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 18:59
    0
    верещавый как обычно какую-то околесицу плетет, он или правда тугодум или то специально что б хайп был и тиражировали несенитныци его
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 02.11.2020 18:54
    0
    А Родригес на воротах
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 02.11.2020 18:42
    0
    Та хоть Версия, главное чтобы сыграл, а не отбыл номер
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 18:38
    0
    Ынсайдер.
    Ссылка
    romanchik.8400
    online
      romanchik.8400, 02.11.2020 18:34
    0
    Где новость которая Патриотам пуканы порвёт...?? Про Дениса Баланюка в Торпедо Москва?)
    Ссылка
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