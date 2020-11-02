Артем ФРАНКОВ: «Меня крайне слабо интересует поединок Динамо с Барселоной»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ближайших матчах киевского «Динамо».

«У «Динамо» турнирная ситуация, с одной стороны, намного хуже, чем у «Шахтера», с другой — этих цыплят считают по зиме. В данный момент лично меня крайне слабо интересует поединок с «Барселоной», потому что после него – «Класычне», и сохранение дистанции с «Шахтером» в чемпионате Украины видится мне куда более важной и реальной задачей, чем успешное выступление на «Камп Ноу» — какой бы кризис «Барса» ни переживала в чемпионате Испании, хромая там на обе ноги. Обе свои бестолковые, пусть и постоянно владеющие мячом, ноги», — написал Франков в №87 журнала «Футбол».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.