Артем ФРАНКОВ: «Меня крайне слабо интересует поединок Динамо с Барселоной»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ближайших матчах киевского «Динамо».
«У «Динамо» турнирная ситуация, с одной стороны, намного хуже, чем у «Шахтера», с другой — этих цыплят считают по зиме. В данный момент лично меня крайне слабо интересует поединок с «Барселоной», потому что после него – «Класычне», и сохранение дистанции с «Шахтером» в чемпионате Украины видится мне куда более важной и реальной задачей, чем успешное выступление на «Камп Ноу» — какой бы кризис «Барса» ни переживала в чемпионате Испании, хромая там на обе ноги. Обе свои бестолковые, пусть и постоянно владеющие мячом, ноги», — написал Франков в №87 журнала «Футбол».
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Динамомания
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Я выше в ответе А.Ш. уже написал - как раз о таком отношении к матчам ЛЧ (ну и что - что с фаворитами группы?!).
Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
А рассуждения Ваши "...получится хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве..." - граничат вообще с банальной... (характеристику подберите сами, ибо ругаться не хочу). Просто мысли в этой фразе (т.е. смысла, логики) - НЕТ! Был бы смысл так говорить - если бы Динамо было РЯДОМ в рейтингах (и по силе) с этими клубами, а так...
Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
А рассуждения Ваши "...получится хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве..." - граничат вообще с банальной... (характеристику подберите сами, ибо ругаться не хочу). Просто мысли в этой фразе (т.е. смысла, логики) - НЕТ! Был бы смысл так говорить - если бы Динамо было РЯДОМ в рейтингах (и по силе) с этими клубами, а так...
Когда победы, то все гуд, я с командой, а когда потенциальный разгром, то " мне все равно ".
Такой себе болельщик ДК, если честно.
Я выше в ответе А.Ш. уже написал - как раз о таком отношении к матчам ЛЧ (ну и что - что с фаворитами группы?!).
Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
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