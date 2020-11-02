Артем ФРАНКОВ: «Меня крайне слабо интересует поединок Динамо с Барселоной»

Хоть каталонский клуб и хромает на обе ноги, считает специалист

  • 02.11.2020 18:01
  • 4058 просмотров
  • 21 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Меня крайне слабо интересует поединок Динамо с Барселоной»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ближайших матчах киевского «Динамо».

«У «Динамо» турнирная ситуация, с одной стороны, намного хуже, чем у «Шахтера», с другой — этих цыплят считают по зиме. В данный момент лично меня крайне слабо интересует поединок с «Барселоной», потому что после него – «Класычне», и сохранение дистанции с «Шахтером» в чемпионате Украины видится мне куда более важной и реальной задачей, чем успешное выступление на «Камп Ноу» — какой бы кризис «Барса» ни переживала в чемпионате Испании, хромая там на обе ноги. Обе свои бестолковые, пусть и постоянно владеющие мячом, ноги», — написал Франков в №87 журнала «Футбол».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 4-го ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Динамомания

(26 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 19:08
    0
    Владимир Копяк, 02.11.2020 18:59
    Я бы не ругал Франкова, он же здравомыслящий человек, и прекрасно понимает, что только из ряда вон выходящее событие, может как-то помочь Динамо выйти из группы, но это из области ненаучной фантастики. Цели были ясны сразу после жеребьевки - бороться с Ференцварошем за путевку в ЛЕ, не более! И попытаться выиграть чемпионат Украины, ведь прямое попадание в ЛЧ - это совершенно другие деньги для клуба! Я бы на месте Луческу повез в Барселону 2-й состав, а лидерам дал бы полноценных отдых перед игрой с "шахтерами". С Барселоной сейчас Динамо тягаться как-то не серьезно, даже с нынешней, полуразобранной и с массой конфликтов в команде и руководстве. Эти ребята ниже определенного уровня не опускаются, если захотят....
    Если ты не чушь написал, то очень близкое к этому. "Повез бы 2 состав" это вообще такая хрень. Отдых перед шахтером, а 3 дня мало? На Евроарене сейчас нужно играть со всех сил, а не как с Ференцом 0 ударов за 2 тайм. У команды есть шанс показать себя во всей красе с грандами, нужно пользоваться моментом, даже учитывая кадровые проблемы. Тем более ДК не играло пару лет в ЛЧ
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 02.11.2020 19:08
    -1
    Да, здорового глузду в коментарі Франкова не знайти...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:07
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 19:06
    Блин , но это практически голос динамовский... ну как так можно!?
    че это ты так высоко оценил этого дятла? О_о
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 19:06
    -2
    Alex86 1, 02.11.2020 18:53
    не утрируй и не обобщай, то франков (ипанутый трохи) чушь какую-то последние лет 5 плетет, сегодня очередная серия
    Блин , но это практически голос динамовский... ну как так можно!?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 18:59
    +1
    Я бы не ругал Франкова, он же здравомыслящий человек, и прекрасно понимает, что только из ряда вон выходящее событие, может как-то помочь Динамо выйти из группы, но это из области ненаучной фантастики. Цели были ясны сразу после жеребьевки - бороться с Ференцварошем за путевку в ЛЕ, не более! И попытаться выиграть чемпионат Украины, ведь прямое попадание в ЛЧ - это совершенно другие деньги для клуба! Я бы на месте Луческу повез в Барселону 2-й состав, а лидерам дал бы полноценных отдых перед игрой с "шахтерами". С Барселоной сейчас Динамо тягаться как-то не серьезно, даже с нынешней, полуразобранной и с массой конфликтов в команде и руководстве. Эти ребята ниже определенного уровня не опускаются, если захотят....
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 02.11.2020 18:58
    +1
    Какой же он фуфловый дол****б и это сейчас основа всех фанов сов, стыдно должно быть хотя бы за имя биться так нет все равно им
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 18:53
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 18:50
    Это жуть какая... как эти динамофилы быстро переобуваются и главное - теряют интерес к своей команде, которая в ЛЧ играет с Барсой.... идиоты редкостные
    не утрируй и не обобщай, то франков (ипанутый трохи) чушь какую-то последние лет 5 плетет, сегодня очередная серия
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.11.2020 18:51
    0
    Другое дело, что и сама фраза Франкова "...меня крайне слабо интересует поединок... потому что после него..." - не "фонтан", хотя понять логику его рассуждений можно, но вот одобрить (принять)...
    Я выше в ответе А.Ш. уже написал - как раз о таком отношении к матчам ЛЧ (ну и что - что с фаворитами группы?!).
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 18:50
    0
    mayakovskiy2, 02.11.2020 18:46
    Месяц назад. "Динамо разберет Ювентус", "Барса в кризисе, разменяем по победе", "С венграми 6 очков уже есть"
    Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
    П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
    Это жуть какая... как эти динамофилы быстро переобуваются и главное - теряют интерес к своей команде, которая в ЛЧ играет с Барсой.... идиоты редкостные
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 18:48
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 18:24
    Все правильно, для нас сейчас важные матчи в чукре и последний матч с Ференцом. Остальное, все лирика, получиться хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве - хорошо, нет, ну так не сулдьба. Наши задачи выход в ЛЕ весной и победа в чукре.
    Это ты так приготовил путь отступления? Наберут очки с грандами то будешь радоваться со всеми, а если проиграют, то посидишь в сторонке?
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 18:46
    +6
    Месяц назад. "Динамо разберет Ювентус", "Барса в кризисе, разменяем по победе", "С венграми 6 очков уже есть"
    Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
    П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 18:40
    0
    Ganesh, 02.11.2020 18:26
    Все очень просто объясняется. Главная задача суперклуба на сезон - отобрать очки у Шахтера. И даже Лига чемпионов , як каже Мирон Богданович - "та то таке"....
    Это главная цель суркиса и динамовского тренера на сезон
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 18:39
    -2
    Пошло-поехало, нытики позорные.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 18:39
    -1
    Картавый идиот... короче говоря его мало интересует ЛЧ
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.11.2020 18:38
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 18:24
    Все правильно, для нас сейчас важные матчи в чукре и последний матч с Ференцом. Остальное, все лирика, получиться хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве - хорошо, нет, ну так не сулдьба. Наши задачи выход в ЛЕ весной и победа в чукре.
    Стоп! А ЗАЧЕМ Вам "победа в чукре"? По-моему, она Динамо вовсе и не нужна. Я бы еще подумал - чтобы попасть в группу ЛЧ, но ведь Динамо УЖЕ там!? Так почему бы там и не играть на свой "имидж", "имя" и т.д., и т.п.? А Вы - СЛИВАЕТЕСЬ (причем заранее!, судя по словам Франкова), настраиваясь на игры только с аутсайдером (???) группы. Хотя, если посмотреть, как Вы на него в первый раз настроились... - то Вы просто "сливаетесь"...
    А рассуждения Ваши "...получится хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве..." - граничат вообще с банальной... (характеристику подберите сами, ибо ругаться не хочу). Просто мысли в этой фразе (т.е. смысла, логики) - НЕТ! Был бы смысл так говорить - если бы Динамо было РЯДОМ в рейтингах (и по силе) с этими клубами, а так...
    Ссылка
    Ganesh
      Ganesh, 02.11.2020 18:26
    -3
    Все очень просто объясняется. Главная задача суперклуба на сезон - отобрать очки у Шахтера. И даже Лига чемпионов , як каже Мирон Богданович - "та то таке"....
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 02.11.2020 18:26
    -4
    А меня интересует. Хватит дырочке просто проиграть
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 18:24
    -5
    Все правильно, для нас сейчас важные матчи в чукре и последний матч с Ференцом. Остальное, все лирика, получиться хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве - хорошо, нет, ну так не сулдьба. Наши задачи выход в ЛЕ весной и победа в чукре.
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 02.11.2020 18:20
    0
    идиотизмус...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.11.2020 18:19
    +6
    Миллионы болельщиков этот поединок интересует,а франкова нет,франков-типичное сексуальное меньшинство
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 18:46
    +6
    Месяц назад. "Динамо разберет Ювентус", "Барса в кризисе, разменяем по победе", "С венграми 6 очков уже есть"
    Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
    П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.11.2020 18:19
    +6
    Миллионы болельщиков этот поединок интересует,а франкова нет,франков-типичное сексуальное меньшинство
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 18:48
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 18:24
    Все правильно, для нас сейчас важные матчи в чукре и последний матч с Ференцом. Остальное, все лирика, получиться хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве - хорошо, нет, ну так не сулдьба. Наши задачи выход в ЛЕ весной и победа в чукре.
    Это ты так приготовил путь отступления? Наберут очки с грандами то будешь радоваться со всеми, а если проиграют, то посидишь в сторонке?
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.11.2020 18:38
    +3
    Александр Шевченко, 02.11.2020 18:24
    Все правильно, для нас сейчас важные матчи в чукре и последний матч с Ференцом. Остальное, все лирика, получиться хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве - хорошо, нет, ну так не сулдьба. Наши задачи выход в ЛЕ весной и победа в чукре.
    Стоп! А ЗАЧЕМ Вам "победа в чукре"? По-моему, она Динамо вовсе и не нужна. Я бы еще подумал - чтобы попасть в группу ЛЧ, но ведь Динамо УЖЕ там!? Так почему бы там и не играть на свой "имидж", "имя" и т.д., и т.п.? А Вы - СЛИВАЕТЕСЬ (причем заранее!, судя по словам Франкова), настраиваясь на игры только с аутсайдером (???) группы. Хотя, если посмотреть, как Вы на него в первый раз настроились... - то Вы просто "сливаетесь"...
    А рассуждения Ваши "...получится хорошо сыграть с Барсой дважды и с Юве..." - граничат вообще с банальной... (характеристику подберите сами, ибо ругаться не хочу). Просто мысли в этой фразе (т.е. смысла, логики) - НЕТ! Был бы смысл так говорить - если бы Динамо было РЯДОМ в рейтингах (и по силе) с этими клубами, а так...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 18:16
    +2
    Как по мне, стыдно быть таким болелой.
    Когда победы, то все гуд, я с командой, а когда потенциальный разгром, то " мне все равно ".
    Такой себе болельщик ДК, если честно.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 18:59
    +1
    Я бы не ругал Франкова, он же здравомыслящий человек, и прекрасно понимает, что только из ряда вон выходящее событие, может как-то помочь Динамо выйти из группы, но это из области ненаучной фантастики. Цели были ясны сразу после жеребьевки - бороться с Ференцварошем за путевку в ЛЕ, не более! И попытаться выиграть чемпионат Украины, ведь прямое попадание в ЛЧ - это совершенно другие деньги для клуба! Я бы на месте Луческу повез в Барселону 2-й состав, а лидерам дал бы полноценных отдых перед игрой с "шахтерами". С Барселоной сейчас Динамо тягаться как-то не серьезно, даже с нынешней, полуразобранной и с массой конфликтов в команде и руководстве. Эти ребята ниже определенного уровня не опускаются, если захотят....
    Ссылка
    Oxrannik.ua
      Oxrannik.ua, 02.11.2020 18:58
    +1
    Какой же он фуфловый дол****б и это сейчас основа всех фанов сов, стыдно должно быть хотя бы за имя биться так нет все равно им
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 19:08
    0
    Владимир Копяк, 02.11.2020 18:59
    Я бы не ругал Франкова, он же здравомыслящий человек, и прекрасно понимает, что только из ряда вон выходящее событие, может как-то помочь Динамо выйти из группы, но это из области ненаучной фантастики. Цели были ясны сразу после жеребьевки - бороться с Ференцварошем за путевку в ЛЕ, не более! И попытаться выиграть чемпионат Украины, ведь прямое попадание в ЛЧ - это совершенно другие деньги для клуба! Я бы на месте Луческу повез в Барселону 2-й состав, а лидерам дал бы полноценных отдых перед игрой с "шахтерами". С Барселоной сейчас Динамо тягаться как-то не серьезно, даже с нынешней, полуразобранной и с массой конфликтов в команде и руководстве. Эти ребята ниже определенного уровня не опускаются, если захотят....
    Если ты не чушь написал, то очень близкое к этому. "Повез бы 2 состав" это вообще такая хрень. Отдых перед шахтером, а 3 дня мало? На Евроарене сейчас нужно играть со всех сил, а не как с Ференцом 0 ударов за 2 тайм. У команды есть шанс показать себя во всей красе с грандами, нужно пользоваться моментом, даже учитывая кадровые проблемы. Тем более ДК не играло пару лет в ЛЧ
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:07
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 19:06
    Блин , но это практически голос динамовский... ну как так можно!?
    че это ты так высоко оценил этого дятла? О_о
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 18:53
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 18:50
    Это жуть какая... как эти динамофилы быстро переобуваются и главное - теряют интерес к своей команде, которая в ЛЧ играет с Барсой.... идиоты редкостные
    не утрируй и не обобщай, то франков (ипанутый трохи) чушь какую-то последние лет 5 плетет, сегодня очередная серия
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 02.11.2020 18:51
    0
    Другое дело, что и сама фраза Франкова "...меня крайне слабо интересует поединок... потому что после него..." - не "фонтан", хотя понять логику его рассуждений можно, но вот одобрить (принять)...
    Я выше в ответе А.Ш. уже написал - как раз о таком отношении к матчам ЛЧ (ну и что - что с фаворитами группы?!).
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 18:50
    0
    mayakovskiy2, 02.11.2020 18:46
    Месяц назад. "Динамо разберет Ювентус", "Барса в кризисе, разменяем по победе", "С венграми 6 очков уже есть"
    Прошло всего 2 тура. Матч ЛЧ не особо интересует, надо настраиваться на чемпионат)))) Боже это невозможно.
    П.С. С другой стороны понимаю ДК. Ребятки сыграли 7 из 8 матчей дома. До зимы будет выезд только с Ингульцом. Зато второй круг Дома только Рух и Ингулец, остальные выезда. Да, с Шахтой и Олимпиком сыграют тоже в Киеве.... но... Придется ехать к Десне, Заре, Ворскле, Александрии в Марик, Днепр. Если Динамо не будет иметь к зиме +5-6 во втором круге без шансов
    Это жуть какая... как эти динамофилы быстро переобуваются и главное - теряют интерес к своей команде, которая в ЛЧ играет с Барсой.... идиоты редкостные
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 18:40
    0
    Ganesh, 02.11.2020 18:26
    Все очень просто объясняется. Главная задача суперклуба на сезон - отобрать очки у Шахтера. И даже Лига чемпионов , як каже Мирон Богданович - "та то таке"....
    Это главная цель суркиса и динамовского тренера на сезон
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 02.11.2020 18:20
    0
    идиотизмус...
    Ссылка
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